Войти
ЦАМТО

НПО "Андроидная техника": российские БЛА получат отечественные электродвигатели

418
0
+1
Логотип НПО Андроидная техника
Логотип НПО "Андроидная техника".
Источник изображения: http://publishernews.ru/

ЦАМТО, 13 октября. НПО "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских БЛА, первые образцы появятся уже в ноябре 2022 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

Сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном – Китая и стран Евросоюза).

"Андроидная техника" реализует проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БЛА. Предусматривается линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Первые образцы будут доступны уже в ноябре 2022 года", – сказал "РИА Новости" Е.Дудоров.

По его словам, в настоящее время специалисты "Андроидной техники" ведут консультации с российскими разработчиками и производителями беспилотников, которые делятся с ними своими потребностями по силовым установкам для дронов на период 2022-2025 гг.

НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли свое применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер", сообщает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
14.12.2021
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
04.01.2021
Пять самых мощных сухопутных войск мира: прогноз на 2030 год (The National Interest, США)
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
01.03.2016
Кто закроет оборонный заказ
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
29.12.2009
Советский след китайского тигра
28.09.2009
Сломанный меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО