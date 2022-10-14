НПО "Андроидная техника": российские БЛА получат отечественные электродвигатели

ЦАМТО, 13 октября. НПО "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских БЛА, первые образцы появятся уже в ноябре 2022 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

Сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном – Китая и стран Евросоюза).

"Андроидная техника" реализует проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БЛА. Предусматривается линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Первые образцы будут доступны уже в ноябре 2022 года", – сказал "РИА Новости" Е.Дудоров.

По его словам, в настоящее время специалисты "Андроидной техники" ведут консультации с российскими разработчиками и производителями беспилотников, которые делятся с ними своими потребностями по силовым установкам для дронов на период 2022-2025 гг.

НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли свое применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер", сообщает "РИА Новости".