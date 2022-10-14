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Военное обозрение

Литва собралась передать Украине самоходные миномёты, беспилотники и амуницию

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Украина получит от Литвы новую партию военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны Литовской республики, передает LRT.

По утверждению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, в новый пакет военной помощи войдут 120-мм самоходные минометы и бронированная техника. О том, что это будет за бронированная техника, не сообщается. Но надо отметить, что и у самой Литвы довольно скудные запасы бронетехники. Также Вильнюс обещает Киеву беспилотные летательные аппараты и тепловизоры.

Министр обороны Литвы отметил, что украинская армия получит от литовских коллег комплекты зимнего обмундирования и снаряжения. Как известно, ВСУ испытывают большие проблемы с комплектами зимнего обмундирования.

Кроме того, в Литве продолжается обучение украинских военнослужащих. Только к Рождеству Литва собирается обучить до 400 украинских военных. Это, по утверждению главы литовского военного ведомства, является вкладом Вильнюса в международную инициативу Запада по подготовке личного состава украинской армии.

Напомним, что вчера в Великобритании закончили обучение очередные 10 тысяч украинских военнослужащих, которые учились обращаться с западной военной техникой и вооружением. Также украинских военных обучают в Польше и ряде других государств Европы.

Конечно, крохотной Литве не по силам вооружить даже часть украинской армии, особенно в условиях постоянных потерь личного состава и техники на фронте. Поэтому подобные пакеты военной помощи от Вильнюса носят скорее демонстрационный характер, подчеркивая так называемую солидарность прибалтийских государств с Киевом и их вовлеченность в военно-политические инициативы «коллективного Запада».

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