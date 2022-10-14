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ТАСС

Министр обороны Украины заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон ранее заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Длительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить, что страна де-факто уже стала участником альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу", - написал он на странице в Twitter.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости признать тот факт, что Украине не стать членом НАТО. Однако в конце сентября он подписал заявку на вступление в военно-политический блок в ускоренном порядке. Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть такую заявку. 6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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