Politico: НАТО разрабатывает план восстановления ВПК Украины, рассчитанный на 10 лет

Танки Т-64БМ "Булат" вооруженных сил Украины на ремонте и модернизации на ГП "Завод им. Малышева" (Харьков), июнь 2016 года.

Как сообщил изданию высокопоставленный представитель альянса, речь идет о переходе от советского оборудования к совместимому с НАТО западному оборудованию

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Страны НАТО разрабатывают рассчитанный на 10 лет план восстановления затронутого боевыми действиями военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом в среду сообщила газета Politico.

Как заявил изданию высокопоставленный представитель альянса, для того, "чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО, [стороны] будут рассматривать требования оборонного планирования". "Речь идет о переходе от советского оборудования <...> к совместимому с НАТО западному оборудованию. <...>. Мы будем искать способы восстановления оборонной промышленности Украины", - отметил чиновник.

Первая встреча между странами альянса и представителями Киева по вопросу разрабатываемого плана состоится на следующей неделе, пишет Politico. Встреча ознаменует собой начало длительного процесса "сближения Украины и альянса в обучении и оснащении" украинских военных, указывает газета. По ее данным, в текущем месяце представители НАТО уже провели встречу, на которой обсуждались планы оказания помощи украинской оборонной промышленности и одновременно с этим пополнение оружейных запасов альянса.

Издание пишет, что страны альянса намерены прилагать усилия по помощи Украине не только для удовлетворения повседневных нужд на поле боя. В конечном итоге "Украина может превратиться в страну НАТО по определению, пусть и не будучи членом альянса" в реальности, считает Politico.

В среду состоялось очередное заседание созданной странами Запада контактной группы по координации военной помощи Украине, в которую входят около 50 стран. Стороны, согласно сообщению Пентагона, в том числе обсудили меры обеспечения подотчетности для отслеживания оружия, передаваемого Киеву.