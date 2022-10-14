Армия США ищет возможность перевести парк техники на электрическую тягу

Источник изображения: topwar.ru

Для оборонной промышленности США создание гибридных и полностью электрических транспортных средств для американской армии - очень важный шаг. И цель этого не связана с защитой окружающей среды. Командование хочет повысить эффективность армии, вдобавок снизив шумность при использовании транспорта для того, чтобы бойцов было сложнее обнаружить.

Решается задача, как уменьшать тепловую сигнатуру - использовать электрическую систему вместо обычного двигателя. И чем меньше войска полагаются на дозаправку, тем маневреннее они во время операций.

Чтобы принести эти и другие преимущества на поле боя, GM Defense, как сообщается, делает ставку на полностью электрические транспортные средства. Поскольку материнская компания General Motors вложила 35 миллиардов долларов (!) в базовую технологию своей платформы Ultium, используемой в коммерческих автомобилях, президент GM Defense Стив Дюмон сказал, что он может использовать результаты своей работы для армии.

После того, как в 2020 году GM Defense выиграла контракт на поставку пехотной машины, компания использовала собственные средства на исследования и разработки, чтобы заменить двигатель внутреннего сгорания на полностью электрический. По словам Дюмона, это все еще внутренние усилия, но компания продала электромобиль Hummer армии, чтобы служба могла начать тестирование технологии Ultium в тактически значимой среде.

Он считает, что армия «неизбежно» перейдет на полностью электрическую тягу из-за эксплуатационных преимуществ. Но он признал, что пока не так много инфраструктуры для перезарядки этих машин на тактическом рубеже. Где осуществлять зарядку в полевых условиях, близ линии фронта?

Это приводит его к двум идеям: GM Defense и ее партнеры могут использовать гибридные технологии в качестве своеобразного трамплина, и они могут использовать концепции, которые принесут мощь на поле боя.

Вездеходный электрический модуль для миссий Plasan North America, или ATeMM, может со временем решить обе проблемы. Модули могут управляться дистанционно или буксироваться за головным транспортным средством.

Джон Каведо, президент компании, сказал, что ATeMM строился как попытка создать умный прицеп, который мог бы лучше преодолевать пересеченную местность своим ходом за ведущим транспортным средством. В итоге, идея переросла во что-то гораздо большее. Кроме этого, эксперты говорят, что ATeMM также может стать мобильной микросетью или преобразовать транспортные средства, работающие на газе, в гибриды.

Менеджер по технологиям и инновациям Дэн Якиела объяснил, что ATeMM может даже толкать головное транспортное средство, к которому оно прицеплено, либо улучшая экономию топлива при работающем двигателе транспортного средства, либо допуская так называемый режим бесшумного наблюдения, который позволяет транспортному средству управлять своими системами связи и датчики при выключенном двигателе.