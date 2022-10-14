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РИА Новости

На Курилах ракетчики отразили нападение условного противника

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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

На Курилах расчеты БРК "Бастион" провели тренировки по обороне водных и береговых рубежей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Расчеты БРК "Бастион" провели на Курилах тренировки по обороне водных и береговых рубежей, сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"На острове Матуа Курильской гряды расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по обороне водных и береговых рубежей от нападения кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, расчеты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения "вражеских" надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района. Особое внимание в ходе тренировки, которая прошла в рамках плановой боевой учебы ракетчиков Тихоокеанского флота, было уделено маскировке и скрытному перемещению пусковых установок по территории острова.

"Штатные средства противовоздушной обороны выполнили свою часть тренировок по прикрытию воздушного пространства от средств воздушной разведки условного противника", - отмечается в сообщении.

Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами на острове Матуа 1 декабря 2021 года. Около месяца назад, в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" расчеты БРК "Бастион" флота впервые выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели, имитирующей корабль условного противника. Выпущенная противокорабельная крылатая ракета "Оникс" успешно поразила надводную цель.

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