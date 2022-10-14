Американский политолог посчитал нелогичной и противоречивой новую стратегию США

В документе чередуются амбициозные обещания возглавить международное сотрудничество в решении транснациональных проблем с описанием непримиримого соперничества в мире, отметил политолог Института ответственного государственного управления Куинси Маркус Стэнли

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Новая редакция Стратегии национальной безопасности США, опубликованная Белым домом в среду, содержит противоречия, в ней одновременно декларируется готовность к международному сотрудничеству и настрой на бескомпромиссное соперничество. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной в среду на портале Responsible Statecraft, политолог вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси Маркус Стэнли.

Характеризуя указанную стратегию, он подчеркнул: "Она поразительно шизофренична, в ней чередуются местами, почти по предложению, амбициозные обещания возглавить международное сотрудничество в решении транснациональных проблем с описанием практически непримиримого соперничества в мире. Общее впечатление таково, что внешнеполитическое руководство, видимо, осознает необходимость международного сотрудничества, однако оно беспомощно перед тенденциями, которые могут вызвать такую разобщенность в мире, при которой такое сотрудничество невозможно".

"Это отражает тот путь, который прошла администрация [президента США Джо] Байдена", - полагает политолог. Как он напомнил, действующий американский лидер в начале президентского срока обещал "переориентировать внешнюю политику на удовлетворение потребностей американского среднего класса, сыграть ведущую роль в международном сотрудничестве по реагированию на климатический кризис и, видимо, планировал снизить интенсивность конфликтов в имеющихся в мире очагах напряженности". Как отмечается в публикации, Байден "планировал вернуться к соблюдению сделки по атому с Ираном с целью снижения напряженности и намеревался поддерживать сотрудничество с Китаем в отдельных сферах". "При Байдене Белый дом даже хотел "стабильных, предсказуемых" отношений с Россией", - констатируется в материале.

"Два года спустя мир балансирует на грани новой холодной войны с учетом всех опасностей и издержек, которые она предполагает, - подчеркнул обозреватель. - Сотрудничество между Китаем и США находится в глубокой заморозке из-за кажущейся бесконечной череды взаимных провокаций, особенно относительно Тайваня, а партия президента добивается от него более агрессивных действий".

"В то же время переговоры о восстановлении сделки по атому с Ираном застопорились, и во время состоявшейся летом поездки на Ближний Восток Байден, по всей видимости, угрожал войной", - добавил Стэнли.

В ситуации вокруг Украины, по мнению политолога, Вашингтон, "видимо, удовлетворен тем, что будет продолжительный и жестокий конфликт, и не ищет дипломатического решения". По мнению политолога, хотя ключевые союзники США в Европе и Япония поддерживают Вашингтон в противостоянии с Россией и Китаем, "многие ключевые государства глобального Юга, включая некоторые из крупнейших демократических стран, в том числе Индия и Бразилия, отказались присоединиться к США" в осуждении специальной военной операции РФ на Украине. "Кроме того, риторика администрации Байдена сменилась с "внешней политики в интересах среднего класса" к призывам к конфронтации между "демократиями и автократиями", которая может привести к апокалипсису", - подчеркнул автор.

По мнению Стэнли, в новой редакции Стратегии национальной безопасности США администрация Байдена попыталась "сочетать желание большего сотрудничества в мире, что отвечает интересам американского среднего класса, с назревающим глобальным конфликтом между блоками: возглавляемым Китаем и Россией с одной стороны и Соединенными Штатами вместе с союзниками с другой". Как констатировал политолог, в документе, "к примеру, нет ничего о прекращении украинского конфликта дипломатическим или мирным путем".

"Стратегия национальной безопасности США отражает по крайней мере некоторое понимание опасности глобального раскола и необходимость сотрудничества. Однако остается нерешенной задача перехода от понимания к реальному изменению курса", - подчеркнул политолог.