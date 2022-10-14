В Марий Эл проводится командно-штабное учение Ракетных войск стратегического назначения

Отрабатываются вопросы маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением проводится в Республике Марий Эл в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Минобороны России.

"В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники. Комиссия командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач", - говорится в сообщении.

В ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа. Ракетные полки, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс", осваивают новые маршруты боевого патрулирования.

Широкая линейка беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Элерон", применяется для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс".

Особое внимание в ходе учений уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток. Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования ракетчики применяли новую машину дистанционного разминирования "Листва".