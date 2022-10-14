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Известия.ru

Военкор «Известий» показал боевую работу вертолетов Ка-52 на СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков запечатлел выполнение боевых задач специальной операции в Донбассе экипажами вертолетов Ка-52, также известных как «Аллигаторы».


Пилоты Ка-52 оказывают помощь наземным войскам, нанося высокоточные удары по вражеским целям. Вылеты производятся круглосуточно, вне зависимости от погодных условий.

«Аллигаторы» заходят в зону атаки на скорости 250 км/ч и занимают огневую позицию на расстоянии примерно в 10 км от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), ближе подходить необязательно. Работают по заранее известным координатам.

В арсенале Ка-52 — управляемые противотанковые ракеты «Вихрь». Эти снаряды бьют без промаха, уничтожая строения и бронетехнику противника.

Для того, чтобы уйти от встречного огня, летчики используют весь свой профессионализм и совершают в небе сложные маневры. Впрочем, подбить «Аллигатор» совсем не просто: пилотов защищает толстый слой брони, а тепловые пушки сбивают прицел вражеской артиллерии. Кроме того, экипажи Ка-52 выходят на ударные миссии в сопровождении вертолетов Ми-8, которые обеспечивают товарищам надежное прикрытие.

Работа кипит не только в воздухе, но и внизу, на военно-полевых аэродромах. Авиатехники следят за графиком вылетов. За каждым экипажем закреплена группа специалистов. Они проверяют бортовые системы до вылета, заправляют и довооружают вертолет сразу после посадки.

«От нас зависит жизнь пилотов. <...> всеми расчетами стараемся всё успеть сделать», — рассказал инженер авиагруппы Александр.

Ранее, 8 октября, Министерство обороны РФ сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 — «Аллигаторов» — уничтожили опорные пункты украинских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. В рамках спецоперации по защите Донбасса «Аллигаторы» выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также осуществляют поддержку российских подразделений с воздуха.

26 сентября корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу «Аллигатора» по украинской колонне, пересекающей мост. Пуск снарядов был выполнен на предельно малой высоте — такой прием часто используется российской авиацией и позволяет вертолетам оставаться незамеченными для вражеской системы противовоздушной обороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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