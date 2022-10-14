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ТАСС

Китай запустил спутник S-SAR01 для мониторинга окружающей среды

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Globallookpress.com

Спутник уже выведен на заданную орбиту

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. КНР осуществила в четверг успешный запуск нового спутника S-SAR01 для мониторинга окружающей среды и управления чрезвычайными ситуациями, связанными со стихийными бедствиями. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Ракета-носитель CZ-2C стартовала в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск) с космодрома Тайюань в северокитайской провинции Шэньси. Спутник уже выведен на заданную орбиту.

Аппарат будет предоставлять изображения высокого разрешения министерству экологии и охраны окружающей среды и МЧС КНР. Данные спутника, в частности, найдут применение в сельском хозяйстве, лесоводстве, охране водных ресурсов и устранении последствий землетрясений.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире. 

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