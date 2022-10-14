Минобороны обнародовало кадры работы разведывательного подразделения второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Действуя в лесистой местности, разведчики используют малогабаритные беспилотные летательные аппараты для вскрытия позиций украинский военных на переднем крае, определяют наиболее важные для атаки направления и привязывают полученные данные к карте местности.

«Сегодня главная задача — вскрыть передний край противника для дальнейшего уничтожения и продвижения наших войск. Старший группы поставил задачу, наша группа в полном сборе выдвинулась выполнять. Выдвинулись в район серой зоны, подняли техническое средство, ничего не обнаружили, продвинулись ближе и заметили противника», — сказал командир разведгруппы.

Выполняя боевые задачи в ходе СВО, разведчики захватили десятки образцов вооружения иностранного производства, преимущественно, стран НАТО, которое используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Среди трофеев — противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы, миномёты, гранаты, различные мины, квадрокоптеры и средства связи.

«Тонкостей очень много: необходима налетка часов. Противник очень хорошо себя маскирует, скрывает, заезжает в лесополосы. Необходимо просматривать каждые тропы, каждые следы, которые ведут и все, что может их выдать. Противник днем, в основном, не перемещается», — отметил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Координаты выявленных укрепленных огневых точек, бронетехники и скопления живой силы противника незамедлительно передаются артиллерийским подразделениям союзных войск, которые наносят по ним удары.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что ВСУ серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в ЛНР. Отмечалось, что только за последние три дня артиллеристы и разведывательные подразделения российских военных совместными усилиями ликвидировали около 200 националистов, а также вывели из строя несколько десятков единиц боевой техники.

До этого, 9 октября, российские военные ударили по скоплению военной техники и личного состава украинских боевиков возле подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная. Сообщалось, что разведка группировки «Отважные» при помощи тепловизора обнаружила скопление техники и личного состава украинских националистов.

Кроме того, 4 октября Минобороны обнародовало кадры успешной работы многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, которая позволила уничтожить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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