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Известия.ru

Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России в четверг, 13 октября, опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.


Как отметило оборонное ведомство, военнослужащие в зоне специальной военной операции успешно наносят уничтожают бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Противотанкисты Южного военного округа (ЮВО) поддерживают подразделения при ведении наступления, а также отражают контратаки подразделений ВСУ, использующих танки и бронетехнику.

«Приходится в сутки по два, по три раза по разным рубежам отрабатывать в составе двух расчетов. В составе двух расчетов удалось остановить нападение противника на одном из рубежей. Один расчет две бронеединицы противника поразил», — рассказал командир противотанкового расчета «Штурм-С» Динар.

Согласно заявлению Минобороны РФ, в ходе боев расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожают танки ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения. Отмечается, что личный состав постоянно использует складки местности для укрытия своих позиций и эффективного поражения наземной бронированной техники, а также низколетящих воздушных целей ВСУ.

«Работаем по ДОТ-ам (деревоземляная огневая точка. — Ред.) фугасными ракетами, по бронетехнике, бронесредствам противника работаем кумулятивными зарядами. Также работаем по низколетящим самолетам и вертолетам противника у которых скорость меньше скорости звука или полета ракеты», — рассказал командир расчета ПТРК «Штурм-С».

Минобороны уточняет, что самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» является многоцелевой машиной. Используется для уничтожения танков и другой бронетехники противника, способен успешно поражать живую силу и полевые укрепления, а также малоскоростные низколетящие воздушные цели. В качестве основной базы для боевой машины используется зарекомендовавший в войсках многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ.

Ранее, 12 октября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как военнослужащие наносят удары по позициям ВСУ из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

11 октября корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин рассказал, как союзные войска сокрушают противника на белогоровском направлении. Военнослужащие выявили ряд целей противника в районе луганского поселка Белогоровки с помощью беспилотников. Бойцы батальона 1539 имени архангела Михаила и отдельного танкового батальона нанесли националистам огневое поражение из танка Т-80, который вел стрельбу с закрытых позиций. Также был задействован противотанковый ракетный комплекс.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Украина
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МТ-ЛБ
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1 комментарий
№1
14.10.2022 08:20
Цитата, q
Минобороны уточняет, что самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» является многоцелевой машиной.

Это самое Минобороны не уточняет почему до сих пор не провели модернизацию стоящих на вооружении СПТРК до уровня "Штурм-СМ" обеспечивающей экипажам возможность круглосуточно вести боевые действия и поражать противника на дальности до 6 км....
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