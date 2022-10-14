Ветеран "Альфы" рассказал о применении систем обнаружения взрывчатки

Ветеран "Альфы": системами поиска взрывчатки надо проверять все авто на важных объектах

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Системы обнаружения даже тщательно замаскированной взрывчатки в России имеются, но важно, чтобы ими проверялись все автомобили, передвигающиеся по таким критически важным транспортным объектам, как Крымский мост, безопасность государства должна быть превыше всего, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. ФСБ показала кадры видеосъемки, на которых видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона, везшего взрывчатку, мельком заглядывая в него.

"Для меня нонсенс, что идет огромная фура с огромным количеством взрывчатки, выходит сотрудник ДПС и просто заглядывает внутрь фуры... Ладно, сотрудник ДПС. Но как же можно было мост охранять ведомственной охраной Минтранса?.. Практически с самого начала нашей специальной военной операции Украина открыто говорила, что для нее Крымский мост является целью номер один... Этого что, было недостаточно для усиления охраны моста?" - сказал Гончаров.

По его словам, произошедший теракт "готовился тщательно, продуманно, даже не неделями, а месяцами". "Но у нас есть опробованные установки, которые проверяют содержимое грузовиков и находят взрывчатку, как бы ее ни пеленали в пленку", - отметил Гончаров. На эти установки нужно загонять все без исключения автомобили, проезжающие по таким важным объектам, как Крымский мост, без скидок на то, что перевозчики грузов будут жаловаться на долгое ожидание досмотра, добавил эксперт.

"Безопасность государства важнее всего. И усидеть на двух стульях тут невозможно", - подчеркнул Гончаров.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.