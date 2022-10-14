Премьер Украины заявил, что международная помощь превышает треть доходов бюджета страны

Международные партнеры и союзники предоставили стране около $20 млрд в виде различных инструментов, отметил Денис Шмыгаль

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Помощь Украине со стороны международных партнеров составляет более трети доходов украинского бюджета. Об этом заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи на заседании второго круглого стола по ситуации на Украине, организованного Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ).

"За последние семь месяцев войны вы, наши международные партнеры и союзники, предоставили нам около $20 млрд в виде различных инструментов. Это больше трети всех бюджетных доходов", - заявил Шмыгаль.

"Недавний доклад Всемирного банка оценивает в $350 млрд потребности на восстановление Украины, это почти вдвое больше, чем ВВП нашей страны в прошлом году", - сказал премьер. "Уже понятно, что восстановление невозможно без участия наших международных партнеров. Мы также хотим быть способны финансировать ключевые статьи расходов нашего бюджета", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что, согласно прогнозу Всемирного банка, в текущем году ВВП России сократится на 4,5%, в то время как ВВП Украины - на 35%. "2023 [год] будет таким же крайне сложным для нас, для стабильности нашей экономики и финансов. Украина будет по-прежнему нуждаться в сильной финансовой поддержке от стран-партнеров и международных финансовых институтов. Мы говорим о сумме в более чем $55 млрд в 2023 году", - заявил премьер-министр Украины.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на круглом столе МВФ и ВБ, заявил, что его стране в будущем году потребуется $38 млрд на покрытие бюджетного дефицита, а также еще $17 млрд на проекты по срочной реконструкции инфраструктуры. Зеленский также дополнительно запросил $2 млрд на восстановление электроэнергетической инфраструктуры и кредитные гарантии на $5 млрд для приобретения газа и угля на будущий отопительный сезон.