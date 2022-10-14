Войти
ТАСС

Премьер Украины заявил, что международная помощь превышает треть доходов бюджета страны

306
0
0
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Международные партнеры и союзники предоставили стране около $20 млрд в виде различных инструментов, отметил Денис Шмыгаль

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Помощь Украине со стороны международных партнеров составляет более трети доходов украинского бюджета. Об этом заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи на заседании второго круглого стола по ситуации на Украине, организованного Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ).

"За последние семь месяцев войны вы, наши международные партнеры и союзники, предоставили нам около $20 млрд в виде различных инструментов. Это больше трети всех бюджетных доходов", - заявил Шмыгаль.

"Недавний доклад Всемирного банка оценивает в $350 млрд потребности на восстановление Украины, это почти вдвое больше, чем ВВП нашей страны в прошлом году", - сказал премьер. "Уже понятно, что восстановление невозможно без участия наших международных партнеров. Мы также хотим быть способны финансировать ключевые статьи расходов нашего бюджета", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что, согласно прогнозу Всемирного банка, в текущем году ВВП России сократится на 4,5%, в то время как ВВП Украины - на 35%. "2023 [год] будет таким же крайне сложным для нас, для стабильности нашей экономики и финансов. Украина будет по-прежнему нуждаться в сильной финансовой поддержке от стран-партнеров и международных финансовых институтов. Мы говорим о сумме в более чем $55 млрд в 2023 году", - заявил премьер-министр Украины.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на круглом столе МВФ и ВБ, заявил, что его стране в будущем году потребуется $38 млрд на покрытие бюджетного дефицита, а также еще $17 млрд на проекты по срочной реконструкции инфраструктуры. Зеленский также дополнительно запросил $2 млрд на восстановление электроэнергетической инфраструктуры и кредитные гарантии на $5 млрд для приобретения газа и угля на будущий отопительный сезон. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
02.11.2018
Михаил Барабанов: "Если дойдет до этого, Россия нападет и на Грузию, и на Украину…"
04.07.2017
Бряцая своим и чужим
30.05.2014
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений в сфере промышленности
24.12.2013
В Ульяновске обсудили будущее "Русланов"
12.03.2013
Сирийские боевики в ужасе от наших танков
03.11.2010
Военно-промышленная дружба Украины с Азербайджаном: анализ
16.02.2009
ВВС Венесуэлы получат первые 6 УБС K-8 "Каракорум" в январе 2010 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО