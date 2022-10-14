Войти
ТАСС

В 2023 году Россия может запустить несколько спутников в интересах иностранных заказчиков

313
0
0
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отметил наличие заказов от дружественных стран

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 октября. /ТАСС/. Несколько иностранных спутников в интересах заказчиков из дружественных РФ стран могут быть запущены в следующем году на российских ракетах. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам в четверг.

"У нас есть заказы от дружественных стран. Но это является коммерческой тайной. <…> Я надеюсь, в следующем году несколько пусков будет", - сказал Борисов.

Роскосмос в настоящий момент форсированно ведет работы, касающиеся создания национальной орбитальной станции, сообщил Борисов.

"Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, сейчас российская сторона штатно работает на МКС и будет работать, пока не примет решение о выходе из проекта. "Выход предусматривает длительные процедуры", - добавил он.

Станция слежения за космическим мусором в ЮАР прошла пусконаладочные работы, в ближайшее время там будет "перерезана ленточка" в честь открытия, сообщил гендиректор Роскосмоса.

"Станция слежения за космическим мусором размещена на территории Центра спутниковых применений Южноафриканского национального космического агентства. Пусконаладочные работы в целом завершены, проведены пробные сеансы наблюдения. Ленточку будем перерезать в ближайшее время", - сказал Борисов.

Технические риски для работы ангольского телекоммуникационного спутника "Ангосат-2", выведенного на орбиту Роскосмосом, сведены к минимуму, заявил Борисов.

"На сегодня ничто не предвещает каких-то аварийных ситуаций. Все работает штатно. Спутник выведен в заданную точку, раскрыты солнечные батареи, начался процесс ориентации, - сказал Борисов. - <...> Я считаю, что технические риски сведены к минимуму".

По словам гендиректора Роскосмоса, в качестве гарантий может служить то, что такой спутник - далеко не первая работа предприятий Роскосмоса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
ЮАР
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Похожие новости
14.10.2022
Глава Роскосмоса сообщил о форсированной работе по созданию Российской орбитальной станции
27.02.2019
"Роскосмос" назвал дату полета на МКС первого космонавта из ОАЭ
12.10.2018
Рогозин: Госкомиссия выяснит причину аварии "Союза". Обойдёмся без батутов?
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО