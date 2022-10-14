В 2023 году Россия может запустить несколько спутников в интересах иностранных заказчиков

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отметил наличие заказов от дружественных стран

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 октября. /ТАСС/. Несколько иностранных спутников в интересах заказчиков из дружественных РФ стран могут быть запущены в следующем году на российских ракетах. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам в четверг.

"У нас есть заказы от дружественных стран. Но это является коммерческой тайной. <…> Я надеюсь, в следующем году несколько пусков будет", - сказал Борисов.

Роскосмос в настоящий момент форсированно ведет работы, касающиеся создания национальной орбитальной станции, сообщил Борисов.

"Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, сейчас российская сторона штатно работает на МКС и будет работать, пока не примет решение о выходе из проекта. "Выход предусматривает длительные процедуры", - добавил он.

Станция слежения за космическим мусором в ЮАР прошла пусконаладочные работы, в ближайшее время там будет "перерезана ленточка" в честь открытия, сообщил гендиректор Роскосмоса.

"Станция слежения за космическим мусором размещена на территории Центра спутниковых применений Южноафриканского национального космического агентства. Пусконаладочные работы в целом завершены, проведены пробные сеансы наблюдения. Ленточку будем перерезать в ближайшее время", - сказал Борисов.

Технические риски для работы ангольского телекоммуникационного спутника "Ангосат-2", выведенного на орбиту Роскосмосом, сведены к минимуму, заявил Борисов.

"На сегодня ничто не предвещает каких-то аварийных ситуаций. Все работает штатно. Спутник выведен в заданную точку, раскрыты солнечные батареи, начался процесс ориентации, - сказал Борисов. - <...> Я считаю, что технические риски сведены к минимуму".

По словам гендиректора Роскосмоса, в качестве гарантий может служить то, что такой спутник - далеко не первая работа предприятий Роскосмоса.