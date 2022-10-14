Байден высказался о Путине в интервью CNN

В интервью телеканалу CNN Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "рациональным" человеком, "просчитавшимся" с началом спецоперации на Украине. Кроме того, американский лидер пообещал Саудовской Аравии некие "последствия" за решение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

Кевин Липтак (Kevin Liptak)

Во вторник в эксклюзивном интервью CNN президент Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина "рациональным человеком", который, тем не менее, очень ошибся в оценке своей способности начать военные действия на Украине и подавить ее народ.

"Я думаю, что он рациональный человек, который в значительной степени просчитался", — сказал Байден Джейку Тапперу (Jake Tapper), когда воздушные удары российских войск по гражданским объектам на Украине ознаменовали очередной поворотный момент в многомесячном вооруженном конфликте.

При том, что конфликт на Украине длится уже почти восемь месяцев, интервью с Байденом дало новое представление о его позиции на фоне того, как представители высшего руководства США с растущей обеспокоенностью наблюдают за боевыми действиями.

Байден, который на прошлой неделе предупредил, что риск "ядерного Армагеддона" находится на самом высоком уровне за последние 60 лет, сказал в интервью, что угрозы, исходящие от России, могут привести к катастрофическим "ошибкам" и "просчетам". Правда он отказался уточнить, как именно США отреагируют, если Путин задействует тактическое ядерное оружие на Украине.

Он также пообещал Саудовской Аравии "последствия" после того, как она заодно с Москвой объявила о сокращении добычи нефти, что может привести к росту цен на газ по мере приближения промежуточных выборов в ноябре.

Байден, его высокопоставленные чиновники и коллеги из числа западных лидеров на протяжении последних нескольких месяцев обсуждают, какие шаги может предпринять Путин, учитывая, что его войска несут потери в боевых действиях на Украине.

На фоне попыток западных лидеров прогнозировать дальнейшие шаги Путина предметом интенсивных дебатов стал вопрос о том, действует ли российский президент рационально. Хотя Байден заявил во вторник, что считает самого Путина рациональным человеком, он назвал цели российского лидера на Украине, которые тот изложил в своей гневной речи, когда начал СВО в феврале, нелепыми.

"Послушайте, что он говорит. Если послушать речь, которую он произнес после того, как было принято это решение, он говорил обо всей этой идее, он нужен, чтобы быть лидером России, который объединил бы всех русскоговорящих. То есть, я хочу сказать, я просто считаю, что это иррационально", — сказал Байден.

Далее Байден сказал, что Путин ошибочно полагал, что украинцы покорятся и смирятся с российским военным присутствием. Это ошибочное мнение, которое было опровергнуто ожесточенным сопротивлением внутри страны. "Думаю, что его речь, его цели не были рациональными. Я считаю, Джейк, что он представлял себе, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев — это дом России-матушки, и что там его будут приветствовать, и, на мой взгляд, он просто полностью просчитался", — сказал Байден.

Более того, контрнаступление, начатое Украиной в прошлом месяце, увенчалось успехом в возвращении территории, которые ранее удерживали россияне, в том числе важнейших транспортных узлов. Потери стали последним серьезным испытанием для России, вооруженные силы которой испытывали трудности на протяжении семи месяцев болевых действий.

Однако на этой неделе Россия начала одну из своих самых ожесточенных кампаний по нанесению воздушных ударов за период после начала СВО в конце февраля. Не менее 19 человек погибли и более 100 ранены по всей стране — вплоть до Львова, города на западе Украины, расположенного в сотнях километров от основных театров военных действий на востоке и юге страны.

Отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным на саммите "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии в следующем месяце, Байден сказал, что достаточных оснований для встречи не видит.

"Это будет зависеть от того, о чем конкретно он хотел поговорить", — сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить находящуюся в тюрьме звезду американского баскетбола Бритни Гринер (Brittney Griner), то он будет готов к разговору.

"Он действовал жестоко, — сказал Байден. — Я считаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас".

После того, как на прошлой неделе Байден предупредил, что риск ядерного "Армагеддона" достиг наивысшей точки со времен Кубинского ракетного кризиса, он сказал в интервью Тапперу, что не верит в готовность Путина, в конечном счете, пойти на этот шаг.

Ядерные "ошибки" или "просчеты"

"Я не думаю, что он это сделает", — сказал Байден, отвечая на вопрос Таппера, применит ли российский лидер тактическое ядерное оружие. За такой перспективой представители руководства США наблюдают с беспокойством, учитывая, что российские войска несут обескураживающие потери на поле боя.

"Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом — о том, что он, лидер одной из крупнейших ядерных держав, может применить на Украине тактическое ядерное оружие", — добавил Байден.

Байден сказал, что даже угрозы Путина оказывают дестабилизирующее воздействие, и предупредил о потенциальных ошибках в суждениях, которые могут возникнуть.

"Я имел в виду, что это может привести буквально к ужасающим последствиям, — сказал он в интервью. — И не потому, что кто-то хочет довести до мировой войны или вроде того, а просто потому, что при применении ядерного оружия не исключены ошибки, просчеты, и никто не знает, что может произойти".

"В сущности, он не может продолжать безнаказанно рассуждать о применении тактического ядерного оружия, будто это какой-то рациональный шаг, — добавил Байден позже. — Происходят ошибки. И возможен просчет, поэтому нельзя быть уверенным, что может произойти. Все может закончиться Армагеддоном".

О том, каким будет ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы, Байден говорить отказался. Но он сказал, что на случай реализации этого сценария Министерство обороны заранее разработало вариант действий в особой остановке.

"Какова красная линия для США и НАТО, и дали ли вы указание Пентагону и другим службам продумать, каким будет ответ, если он действительно применит тактическое ядерное оружие или если он разбомбит Запорожскую атомную электростанцию в Украине или что-нибудь в этом роде?", — спросил Таппер.

"Этот вопрос обсуждается, но я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать", — ответил Байден.

"Но вы все-таки попросили Пентагон разработать план действий", — спросил Таппер.

"Пентагон и просить не надо", — ответил Байден.

Байден дал интервью Тапперу через несколько часов после виртуальной встречи с лидерами промышленно развитых стран-членов "Группы семи", которые заслушали выступление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления противовоздушной обороны его страны в условиях новых российских бомбардировок.

Обращаясь к участникам саммита, Зеленский заявил, что на фоне массированных обстрелов крылатыми ракетами и беспилотниками со стороны России необходимо активизировать "общие усилия по созданию воздушного щита для Украины".

Как заявили чиновники Белого дома, США готовы к дальнейшему укреплению ПВО Украины, в том числе с помощью систем противоракетной обороны, поставку которых Байден ускорил летом.

Однако массированные воздушные удары России по столице Украины Киеву и гражданской инфраструктуре наводят на мысль, что Путин, возможно, применяет новую тактику, предназначенную для запугивания украинцев по мере приближения зимы.

"Последствия" для Саудовской Аравии

В интервью Тапперу Байден сказал, что, по его мнению, пора "переосмыслить" отношения США с Саудовской Аравией после того, как Королевство вместе с Россией решило сократить добычу нефти, что стало отповедью Эр-Рияду после активных попыток Белого дома не допустить принятия такого решения.

"Я пока обдумываю, когда Палата представителей и Сенат вернутся, они должны будут, [...] будут определенные последствия за то, что она (Саудовская Аравия) вместе с Россией сделали, — сказал Байден. Решение сократить объемы добычи, принятое на прошлой неделе возглавляемым Саудовской Аравией нефтяным картелем ОПЕК+, вызвало раздражение в Белом доме, чиновники которого заявили, что Байден лично недоволен этим, по их словам, "недальновидным" решением. Этот шаг, который был предпринят через три месяца после того, как президент США посетил Саудовскую Аравию и встретился с ее фактическим лидером наследным принцем Мухаммедом бен Салманом (Mohammed bin Salman), может привести к повышению цен на газ за несколько недель до ноябрьских промежуточных выборов.

"Скажем прямо, зачем я туда ездил, — сказал Байден. — Я говорил там не о нефти, я хотел гарантировать, что мы не собираемся уходить с Ближнего Востока".

После того, как летом цены на газ достигли максимальных отметок, они неуклонно снижались, что служило для Байдена и его соратников серьезным аргументом, который мог бы стать предметом обсуждения в преддверии выборов.

Но из-за совокупности факторов, включая растущий спрос и техническое обслуживание на некоторых нефтеперерабатывающих заводах США, цены снова начали расти. Решение ОПЕК+ может усугубить ситуацию. Для Байдена это решение стало особым оскорблением потому, что на протяжении лета он предпринимал попытки восстановить связи с Саудовской Аравией, несмотря на ужасную ситуацию с правами человека в королевстве и роль ибн Салмана в убийстве журналиста-диссидента Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi).