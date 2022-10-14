Арабы доказали, что за конфликтом на Украине стоят США

США готовили почву для российско-украинского конфликта с 2014 года, пишет автор статьи на сайте Al Jazeera. Все ради того, чтобы свергнуть Путина и поставить более "удобного" президента, как это было на Украине. Ведь Америка не может допустить, чтобы ее гегемония закончилась.

Политики и мировые СМИ с большой тревогой следят за нынешней эскалацией конфликта на Украине, особенно после того, как Путин официально объявил о присоединении к России четырех новых регионов и заявил, что использует любое оружие для защиты государства. Все это вызвало горячие дискуссии относительно возможности применения Москвой тактического ядерного оружия против Киева и последствиях такого шага не только для украинцев, но и Европы и всего мира.

В прошлый четверг в Нью-Йорке президент США Джо Байден сказал следующее: "Мы не сталкивались с угрозой Армагеддона со времен Карибского кризиса и Кеннеди". Политик имел в виду конфликт, поставивший США и СССР на грань ядерной войны в 1962 году.

Эти слова, подвергшиеся критике со стороны многих американских политиков и средств массовой информации, противоречат сообщениям администрации Байдена, которые исключали такой шаг со стороны Путина. Была ли это оговорка человека, чью старческую память уже разрушило время? Или это знак, что такой сценарий все же вероятен?

Почему война США?

Какой бы ни была повседневная реальность конфликта на различных фронтах Украины, какими бы тяжелыми ни были последствия этих событий, они не должны отвлекать нас от сути происходящего. Великие империи не думают о жертвах, не сожалеют о масштабах разрушений, тяжести потерь и гнусных преступлениях, которые совершают. Они оправдывают это тем, что делают все для достижения высших целей и суверенных устремлений.

После освобождения Кувейта Соединенные Штаты осаждали Ирак в течение десяти лет, лишая его продовольствия и лекарств, что стало причиной смерти тысяч детей. При этом "свободные" американские СМИ поддерживали правительство, повторяя его ложь на 99%.

За период с начала российской спецоперации и по сей день стало ясно, что кризис, за который расплачивается Украина, был спланирован Западом заранее. За конфликтом на Украине стоит крайне безрассудная и неимоверно наглая американская администрация, объявившая с первого дня боевых действий, что они продлятся несколько лет. Докажем, что это так.

— С 2014 года, то есть с момента свержения правительства Украины, Соединенные Штаты присутствуют на ее территории, обучая украинскую армию и развертывая свои разведывательные подразделения. Объем выделенных на поддержку Киева средств только со стороны Министерства обороны США вырос с сотен миллионов до шести с половиной миллиардов долларов к 2019 году. В 2021 году показатель составил уже 17,5 миллиардов долларов, а в текущем периоде — пока 16,8 миллиардов долларов.

— Соединенные Штаты могли бы избежать военного конфликта России с Украиной, если бы учли интересы первой в области безопасности. Вашингтон должен был сотрудничать с Москвой и не допустить вступления Киева в Европейский союз и НАТО. Именно это рекомендовали сделать многие опытные политики во главе с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, которые учитывали деликатность геополитического положения Украины между Россией и НАТО.

— Вашингтон не предпринял никаких должных дипломатических мер для предотвращения военного конфликта на Украине, а, скорее, подстрекал Киев к продолжению боевых действий. Он подтолкнул Конгресс, как демократов, так и республиканцев, увеличить военную и материально-техническую поддержку Украины для противостояния российским войскам.

— США втянули в конфликт вокруг Украины Евросоюз и страны НАТО, в связи с чем они поспешили занять ту же позицию и предпринять те же шаги, что и американцы, оказывая давление на Россию и заставляя ее остановить спецоперацию. В то же время они не выдвинули ни одного серьезного политического предложения по урегулированию кризиса.

— Нынешняя позиция американцев по Украине, включая их участие в укреплении ее военного и разведывательного потенциала, сформировалась не при нынешней администрации во главе с Джо Байденом, а еще во время президентского срока Барака Обамы, а затем этого подхода придерживался и Дональд Трамп.

— Соединенные Штаты с их медиа-машиной и исследовательскими центрами проводят в отношении России ту же политику, что в отношении президента Ирака Саддама Хусейна и Советского Союза. Денно и нощно они работают над демонизацией Путина и российской армии.

Цели противостояния

Соединенные Штаты вели ожесточенную борьбу с Советским Союзом в Афганистане в восьмидесятых годах прошлого века при поддержке афганских и арабских моджахедов. После вывода советских войск и распада СССР они внезапно обнаружили, что, сами того не осознавая, работали на цели американцев. С тех пор Вашингтон восседал на мировом троне и продолжал наращивать военную мощь и распространять политическое влияние.

Последние два десятилетия Вашингтон наблюдал за ускоренным подъемом Москвы и Пекина, который имел несколько ключевых аспектов. Их усиление угрожает лидерству Соединенных Штатов.

Политический аспект

Россия и Китай настаивают на отказе от однополярного мироустройства и переходе к многополярному миропорядку, а это означает прекращение гегемонии США и ликвидацию всех сопутствующих ей привилегий. Кроме того, они отвергают западную концепцию международной системы и настаивают на восстановлении основ международного баланса, уважении интересов всех стран и невмешательстве в их внутренние дела.

Военный аспект

Оба государства представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, а Китай достиг передового военного уровня с точки зрения боеспособности и численности войск. Что касается России, то она наследница Советского Союза и до сих пор остается самой крупной ядерной державой Евразии.

Технологический аспект

Москва и Пекин отвергают гегемонию американцев в информационной сфере и конкурируют за создание независимых международных альтернатив. В частности, Китай добился беспрецедентного качественного преимущества над Соединенными Штатами во многих областях.

Экономический аспект

Две страны, особенно Китай, демонстрируют высокие темпы экономического роста, что позволяет им влиять на текущую глобальную финансовую систему и ее институты. Также в последнее время возросли требования России и Китая по поводу необходимости изменения глобальной экономической системы, зависящей от доллара.

Из-за этих амбиций Соединенные Штаты причислили Россию и Китай к враждебным государствам. По мнению Америки, это авторитарные конкуренты, стремящиеся подорвать мировой порядок, основанный на западных правилах и ценностях. Как следствие, Вашингтон посчитал неизбежным противостоять Пекину и Москве, пока конкуренция "не сойдет на нет". США подготовили почву для российско-украинского кризиса и все еще пытаются разжечь еще больший конфликт, пока они не достигнут своих целей, свергнув Путина и добившись прихода к власти другого президента, подобного Горбачеву и Ельцину. Это положит начало новому этапу гармонии и интеграции в отношениях Москвы с Западом, что ослабит позиции Китая и вынудит его перестроить двусторонние отношения с американцами и отказаться от требований по изменению существующего миропорядка и борьбы за лидерство.

Но смогут ли Соединенные Штаты добиться своих целей и в этот раз? Или мы станем свидетелями начала конца их мирового господства? Приведет ли это к обещанному Армагеддону? Эти и другие сценарии зависят от развития событий на поле боя.

Автор: Махмуд Абдель Хади (محمود عبد الهادي)