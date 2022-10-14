Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира

Украинский конфликт перерастает в глобальный кризис, пишет Geopolitika.news. Начинается новая, более опасная "игра". Если США и ЕС не примут "новую реальность", то мир ждет дальнейшая опасная эскалация. Но пока Запад ведет себя иррационально.

Зоран Метер

События тектонического характера, происходящие на международной геополитической арене, сменяют одно другое. Также растет опасность выхода всех текущих процессов из-под контроля, учитывая последние предпринятые шаги. Они все реже нацелены на психологическое подавление противника для "смягчения" его позиции, и все чаще их цель — углубить пропасть, то есть создать барьеры, которые соперник больше никогда не сможет преодолеть.

Однако проблема заключается в том, что не проведены четкие международные границы воздействия и влияния, и поэтому ясно, что быстро обостряющееся соперничество в этом смысле вскоре перерастет в открытую вражду. Где-то эти границы уже прокладываются в кровавой борьбе, а где-то ведется менее смертоносная политическая, экономическая и пропагандистская борьба ради ослабления и очернения соперника в глазах нерешительных государств-наблюдателей.

Нас, разумеется, больше всего интересует Европа, но тектонические изменения рано или поздно охватят и Азиатско-Тихоокеанский регион. Причем многие аналитики именно его выдвигают на первый план в том, что касается смертоносного внутреннего потенциала, которым они располагают, и которым многие пытаются манипулировать извне.

Так, Владимир Путин "заварил новую кашу", которая не позволяет США переключить свои интересы и свои военные силы на Китай, как того ни желал бы Вашингтон. Но об этом подробнее ниже.

"Разбитые чашки": Европейский Союз борется с итальянским фашизмом и за украинскую демократию

Победа итальянских правых на парламентских выборах нанесла сильный удар по брюссельским структурам, то есть по Евросоюзу в целом. Это полностью обнажает общую концепцию устройства ЕС и раскрывает те ее элементы, которые, являясь, кстати, ключевыми, не просто недемократичны. Они буквально пугают, так как связаны с навязыванием единственной воли всем. И вот почему. Важнейший элемент, который ярче других проявил себя в связи с победой Италии, это ни много, ни мало, как отрицание брюссельским "обкомом" права граждан одной из стран-членов Европейского Союза выбирать своим лидером, кого они пожелают. Но ведь именно в этом основа демократии и ни в чем другом!

Увидев, что, по опросам, настроения итальянских граждан не соответствуют его ожиданиям, Брюссель "включил сирену" и пошел на прежде невиданный шаг: он поднял не просто тревогу, а настоящую панику. Так, накануне выборов председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принялась запугивать итальянских избирателей. Как передает "Рейтер", она предупредила Италию о последствиях, если они отступятся от демократических принципов. То есть тем самым она скрыто пригрозила, что в случае победы Джорджи Мелони, а точнее ее партии "Братья Италии" и ее коалиционных партнеров "Лига" и "Вперед, Италия", Италия может остаться без средств из фондов ЕС, как Польша и Венгрия. "У нас для этого есть инструменты", как выразилась фон дер Ляйен.

Это, вероятно, только еще больше мобилизовало сторонников означенной коалиции, которая в итоге одержала убедительную победу над "евроцентристами" и левыми, получив большинство в обеих палатах итальянского парламента.

Поразительно, что из всех глав государств Европейского Союза будущего итальянского премьера Джорджу Мелони с победой на выборах поздравил только венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это лишь очередное подтверждение обесценивания воли большей части народа третьего по величине государства и экономически сильного игрока внутри ЕС, которого в СМИ теперь обвиняют в фашизме и еще бог знает в чем. Сама же Джорджа Мелони всем тем, кто выдвигает подобные тезисы, ясно сказала, что если бы она была фашисткой, то сказала бы об этом совершенно открыто так же, как она совершенно открыто говорит обо всем, что многие думают, но боятся сказать вслух (об идеологии, продвигаемой Евросоюзом, его миграционной политике и так далее). Кроме того, Джорджа Мелони ясно заявила, что ее правительство продолжит оказывать помощь Украине.

Величайшее преступление Джорджи Мелони на самом деле заключается в ее борьбе с означенной идеологией, и поэтому ее лозунг, который она и предложила избирателям, "Бог, семья и Отечество" для Брюсселя — настоящее святотатство.

Ведь если бы самой большой проблемой для ЕС был фашизм Джорджи Мелони, продолжающий начатое до и во время Второй мировой войны, то эту проблему можно было бы легко решить, если ею вообще кто-нибудь стал бы заниматься. Возможно, ему оказывали бы вялое сопротивление, как на Украине, где закрывают глаза на откровенные заигрывания власти с побежденными нацистскими элементами времен Второй мировой войны.

Но Брюссель беспокоит другое — "новый фашизм", который, с его точки зрения, сквозит именно в трех вещах, перечисленных в предвыборном лозунге Джорджи Мелони. Они подрывают самую основу неолиберальной гендерной идеологии, которая в обязательном порядке навязывается всем в Европейском Союзе, как и тем, кто хочет в него войти.

Весь этот брюссельский цирк вокруг Джорджи Мелони и воли большинства итальянских граждан можно описать и так: ЕС начал войну против итальянского "фашизма" и борьбу за украинскую "демократию".

Поэтому не слишком удивительно, что даже американские телевизионные СМИ, в подавляющем числе либеральной направленности, тут же со всей силой обрушились на результаты итальянских выборов, проводя параллель с фашизмом и называя их опасными для "наших ценностей".

В любом случае приход скептических к Брюсселю правых к власти в Италии — сильный удар по ЕС. Он и без того испытывает серьезные проблемы с "непослушными" членами вроде Венгрии и Польши и старается активизировать процессы десуверенизации. На самом деле Брюссель сейчас пытается навязать правило, согласно которому внешнеполитические решения Европейского Союза будут приниматься квалифицированным большинством голосов всех членов, а не так, как это делалось до сих пор через консенсус, то есть согласие всех членов. Того же Брюссель добивается и в сфере энергетической политики. Однако некоторые страны все активнее этому сопротивляются, так как понимают: они теряют остатки своей самостоятельности, и тогда Европейский Союз превратится в Объединенные Европейские Штаты, где Брюссель принимает все ключевые решения.

Европейский Союз уже кипит

Поэтому итальянские выборы превратились для неолибералов в "разрушительный фактор", нарушающий всю концепцию и планы ЕС. Кроме того, новую надежду получает и французские правые, которые столь же скептичны по отношению к Брюсселю. Весной этого года они уже обошли партию Макрона на парламентских выборах, и Марин Ле Пен еще никогда столь опасно не "дышала ему в спину", как на последних президентских выборах в прошлом году. Если бы "пала" Франция, пошатнулся бы и весь Европейский Союз, поскольку от Германии в роли движущей силы европейского развития в итоге мало что останется.

Правые крепнут по всему континенту, а протесты недовольных граждан ширятся от Чешской Республики и Германии до Бельгии и Нидерландов. Все это происходит на фоне крайнего обострения американо-российских отношений и вооруженного конфликта на Украине, в котором Евросоюз стал главным проигравшим, что его граждане хорошо понимают, как и то, какое будущее им уготовано. А оно крайне мрачно. И дело не только в энергетическом кризисе, которому не видно конца и края, или в растущей инфляции, но и в откровенном бегстве европейского капитала в более тихие "гавани" по ту сторону Атлантики — в США. Уже слышны и заявления о возможном переводе производства в США даже таких немецких гигантов, как Volkswagen и Siemens из-за огромных производственных расходов дома ввиду растущих цен на энергоносители.

Это приведет и к резкому росту безработицы, социальным кризисам и так далее. В подобных условиях настоящее безумие — настаивать на новых идеологических "ценностях" или добиваться дорогой "зеленой трансформации" как спасительного решения. Гражданам ЕС больше не продать "туман". Они хорошо помнят, как жили еще всего три года назад — до пандемии коронавируса. Кто-то украл у них эту благополучную жизнь, и в этой связи активно продавливается нарратив о виновности Владимира Путина, который якобы послужил главной причиной европейских и мировых проблем.

А поскольку недовольство не собирается утихать, все больше опасность того, что ЕС задействует механизмы, нацеленные на "снижение демократичности во имя безопасности". То же происходило внутри развалившегося Советского Союза, и попахивает диктатурой единственного центра власти. Истерика фон дер Ляйен из-за итальянских выборов свидетельствует об этом лучше всего.

Взрывы на газопроводах "Северный поток — 1, 2"

Самым важным событием, которое потрясло Европу и мир, стали взрывы на российских балтийских газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Они произошли одновременно в нескольких местах, что сразу исключило версию каких-либо технических неполадок. Теперь все сходятся во мнении, что взрывы — результат диверсии. Прилегающим странам, да и не только им, нанесен огромный экологический ущерб: огромное количество метана выделяется в воздух.

Среди общественности есть ясное понимание того, кто больше всех выигрывает от случившегося, а кто больше всех теряет. Намекают на США, которые тем самым окончательно отрезали бы Германию от российского газа. Но, разумеется, это еще и в символическом смысле отсекает Евросоюз от России в геополитическом смысле, то есть создает между ними непреодолимую пропасть. Звучат также предположения о том, что это русские сами намеренно взорвали газопроводы, чтобы осложнить положение Германии и так далее.

Кто истинный виновник, мы, вероятно, никогда не узнаем. Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, заявил, что у России есть доказательства о "причастности Запада" к взрывам на балтийских газопроводах. Однако детали он не раскрывал.

Автоматически возросла и обеспокоенность Североатлантического альянса. Его генеральный секретарь Йенс Столтенберг немедленно заявил, что НАТО решительно ответит на любые попытки причинить ущерб критической инфраструктуре Запада. Кому были адресованы его угрозы, понятно.

Как бы там ни было, взрывы окончательно разрушили стратегическую энергетическую инфраструктуру, которая гарантированно обеспечивала Европейский Союз газом, пусть даже он сам отказывался от него.

Если поврежденный газопровод поскорее не отремонтировать, морская вода, поступающая в него, вызовет эрозию и приведет трубы в негодность. Но судя по нынешней ситуации, никто особенно в ремонте не заинтересован. Россия понимает, что физически невозможно охранять 1200 километров газопровода из четырех веток. И хотя они проложены в нейтральных водах Балтийского моря, немаловажно, что вокруг — все сплошь страны-члены Североатлантического альянса.

Я бы добавил тут каплю иронии. Россия — удивительная страна. Перед тем, как бросить свои позиции на Украине, российские войска оставляют доказательства собственных преступлений против мирного населения буквально повсюду. Российские войска сами себя обстреливают артиллерией, находясь на атомной электростанции, которую они же сами и контролируют, и взрыв которой может загрязнить, в том числе, немало российских территорий. Россия, как безумная, требует рубли за поставки собственных энергоносителей, хотя все предпочитают доллары и евро. Россия взрывает собственные дорогущие газопроводы, и по ним больше невозможно поставлять газ, от которого ЕС отказывается, во-первых, из-за санкций, а во-вторых, из-за зеленой повестки. Хотя в будущем Россия намеревалась поставлять Европе так называемый голубой водород. Да, Владимиру Путину есть о чем беспокоиться.

Жесткая речь Владимира Путина как подтверждение окончательного и бесповоротного разрыва России с Западом

Но Владимир Путин, разумеется, в такие сказки не верит. Он понимает все, что Запад давно готовил России, но точно так же он осознает и российские ошибки, к которым и сам приложил руку. Я говорю, в том числе, о крайне плохо проведенной специальной военной операции на Украине, из-за которой на него теперь ополчился весь Запад. Путин как будто не знал, каковы подлинные силы и возможности, хотя об этом, особенно после российского поражения под Харьковом, говорили даже высокопоставленные американские чины из сферы безопасности и обороны, в том числе Джон Кирби и глава штаба Армии США Марк Милли.

Владимир Путин учится на ошибках, и поэтому народ все еще дает ему шанс, понимая, насколько высоки ставки. И тут даже не столь важны снимки, на которых тысячи молодых людей стоят на границе с Финляндией, Грузией и Казахстаном, желая убежать от мобилизации. Ведь все еще есть и другая картина: российские добровольцы, стоящие перед мобилизационными пунктами, которые пришли туда, не дожидаясь официального приглашения. Тем не менее сейчас все это не столь важно. Начинается новая, более опасная "игра", и отныне все изменится не только на Украине, но и во всем мире.

30 сентября Владимир Путин выступил в Кремле по случаю подписания договоров о принятии четырех украинских юго-восточных регионов в состав Российской Федерации. И эту речь еще долго будут анализировать. Но и без того ясно, что она является подтверждением окончательного и бесповоротного разрыва России с Западом во всех сферах. Этот факт больше не скроет даже завершение горячей фазы украинского конфликта, который рано или поздно закончится. Это стало совершенно понятно по резким обвинениям из уст Владимира Путина в адрес Запада. Он обвинил его в многовековых попытках уничтожить Россию, в его колониальном прошлом и истреблении многих народов, в разграблении Индии и опиумных войнах в Китае, в упомянутых взрывах на газопроводах "Северный поток". Виновными, цитирую, он назвал "англосаксов". При этом Владимир Путин заявил, что лидеры европейских государств сделали свой выбор и объединились против России. Кроме того, в этот раз Владимир Путин сказал, что Россия будет защищаться "всеми доступными средствами".

Владимир Путин призвал Киев немедленно принять это как данность и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы обсудить "все вопросы за исключением четырех новых регионов, которые вошли в состав Российской Федерации". Эта тема, как выразился Владимир Путин, больше не обсуждается.

Владимир Путин, конечно, не питает иллюзий и не надеется, что кто-то на Западе или в Киеве прислушается к его словам. Но он явно хочет дать понять, что дальнейшая опасная эскалация — самый вероятный сценарий в случае, если "новую реальность" не примут. Ответственность за это будет лежать на Западе, а не на России.

Понятно, что Запад не признает этой новой российской реальности. Белый дом уже заявил, что никогда не признает новую аннексию Россией украинских территорий и продолжит помогать Киеву и поддерживать его право на освобождение своих территорий. Также понятно, что нам предстоят еще более опасные моменты. Сегодня ни один аналитик в мире не знает, в каком направлении будут развиваться дальше отношения между Западом и Россией в том, что касается Украины. Ведь все мосты уже полностью сожжены после взрывов на балтийских газопроводах и не менее эффектного "взрыва" в виде новой российской аннексии.

Американцы хотят создать новое военное командование в Европе для помощи Украине

О том, что ситуация развивается в неблагоприятном направлении, свидетельствует и статья "Нью-Йорк Таймс" от 29 сентября. Она полностью соответствует одному из моих недавних аналитических материалов, в котором я написал, что США захотят официально институализировать военную помощь Украине открытием нового военного центра в Европе, а помощь Украине они назовут операцией, которой даже дадут официальное название, как в Афганистане и так далее. Тем самым США де-факто вступят в войну в качестве одной из сторон.

В "Нью-Йорк Таймс" пишут, что американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, недавно представил Пентагону свой план, который сейчас рассматривает его глава Ллойд Остин. Согласно этому плану, США создадут новое военное командование, в работе которого будут участвовать более 40 стран, оказывающих помощь Киеву. Непосредственно образовывать его будут 30 человек, которых разместят в генеральном штабе американских сил в Европе в немецком городе Висбадене. Этот план могут принять уже не будущей неделе, и его уже якобы поддержали министр обороны США и Белый дом, как сообщает "Нью-Йорк Таймс".

Украинский конфликт перерастает в глобальный кризис

Таким образом, ввиду последних российских и американских шагов военный конфликт превращается в настоящий мировой кризис, очень похожий на Карибский. Кстати, его 60-летний "юбилей" приходится как раз на октябрь текущего года. Весьма зловещее совпадение, если вспомнить те 13 дней, которые в 1962 году парализовали мир. Они стали одновременно и пиком, и поворотом в идущей тогда холодной войне, поскольку заставили осознать, насколько близко человечество подойдет к самоуничтожению, если не будут достигнуты договоренности между сверхдержавами, способными предотвратить Армагеддон.

Тут важно отметить, насколько разумны в то время были американские политики и военные стратеги, и насколько хорошо они понимали всю опасность ситуации, согласившись на договор с СССР, даже несмотря на то, что США превосходили Советский Союз в ядерном оружии в 17 раз. Кстати, СССР это сам признавал.

Куда делся страх?

С этой точки зрения, совершенно непонятно сегодняшнее отсутствие страха перед ядерной войной у Запада, прежде всего у американской стороны. Сегодня между США и Россией существует паритет в стратегическом ядерном вооружении. У российской стороны даже больше современного ядерного оружия, в чем никто не сомневается даже в Пентагоне. Сегодня там говорят о необходимости скорейшей модернизации стратегических ядерных вооружений. При этом чаще всего говорят о главной межконтинентальной баллистической ракете "Минитмен", которая существует более 50 лет и не подвергалась значительной модернизации с начала 80-х годов прошлого века.

Нет ни одного разумного американского аналитика, который не понимал бы, что нельзя загонять в угол страну, располагающую такой большой ядерной мощью, как Россия, и не ждать от нее ответных мер по обороне и наказанию агрессора. Еще меньше тех, кто считает, что можно заставить Россию санкциями или какими-то другими методами капитулировать. Однако шаги американской администрации прямо противоречат этим выводам, вызывая тем самым удивление. Напряженность в отношениях с Москвой непрерывно растет, ужесточаются антироссийские санкции, и предпринимаются попытки полностью изолировать Россию на международной арене. Отвергается возможность переговоров об Украине, и отстаивается решение вопроса на поле боя. Но что самое опасное, больше никто не скрывает участие США в этом конфликте (сначала это делалось).

В чем причина этого "несоответствия" с американской "кулуарной" аналитической мыслью? (Мнениям о реально возможном ядерном противостоянии с Россией в главных американских СМИ уделяют очень мало внимания, и поэтому люди не боятся.) На мой взгляд, причина в следующем.

Сегодня американская администрация (глубинное государство, которое задает внешнюю политику США) исходит из убежденности в том, что Россия не решится первой нанести ядерный удар, так как понимает, что это неминуемо повлечет полное уничтожение ее самой.

Американские стратеги также понимают, что это означало бы и уничтожение США. Тем не менее они основывают свои политические и военные шаги лишь на предположениях. Это крайне иррациональное поведение, недостойное даже банановой республики, не говоря уже о государстве, которое претендует на роль лидера человечества. Играть судьбой мира по методу "покера", блефа или попыток считать по лицу противника его следующий шаг крайне опасно. Ведь это касается всех нас живущих не только в Европе, и нам точно не все равно, в каком направлении будет развиваться украинский конфликт дальше.

Страх Божий снизошел

Недаром говорят "Бога ты не боишься". При этом в виду имеют не Бога, который "наказывает", а безумства и грехи, которые мы совершаем, и которые ведут нас в пропасть. В переводе с религиозного языка на геополитический это означает, что рациональный страх — лучшее средство для предотвращения ядерной катастрофы, а не азарт или безоговорочная уверенность в собственных силах.

Страх во время Карибского кризиса продемонстрировали как США, так и Советский Союз, и никто в мире не посмеялся над ними. Мирное сосуществование стало главным принципом в отношениях двух держав, хотя они остались антагонистами и впредь. Их борьба продолжилась другими методами (истощением), в которые они не втягивали остальной мир, в отличие от нашего времени.

В этой связи я напомнил бы речь американского президента Джона Кеннеди, сказанную через несколько месяцев после завершения Карибского кризиса. Этот мудрый человек раскритиковал тогда американские войны и Pax Americanа и заявил следующее: "Тотальная война бессмысленна во времена, когда державы способны содержать большие и относительно неуязвимые ядерные силы и отказываются сдаваться без использования этих сил. Это бессмысленно во времена, когда всего в одной ядерной бомбе в десять раз больше взрывной мощности, чем у всех союзных военно-воздушных сил во Второй мировой войне. Это бессмысленно во времена, когда смертоносные яды, которые образовались бы при обмене ядерной энергией разнесли бы ветер и вода, пыль и семена по самым отдаленным уголкам мира, отравив еще не родившиеся поколения".

Этой вдохновенной речи теперь будет противопоставлена новая — речь, сказанная неоконсервативным американским профессором Мэттью Кроенигом из университета Джорджтауна. 26 сентября его слова опубликовало издание "Вашингтон пост". Судите сами, куда движутся США и мы вместе с ними.

"Если российские силы нанесут ядерный удар по Украине, США могут нанести удар по этим силам (российским ядерным силам — прим. авт.). В таком случае это будет не полномасштабная война, а оборонительный удар. Путин, что вы тогда сделаете? Не думаю, что он немедленно скажет: "Немедленно нанести ядерный удар по США".

То есть Кроениг не знает — он думает. На основании этого он убеждает американскую общественность, что все будет в порядке и нет причин бояться, если американцы из-за Украины нанесут по России ядерный удар по ее ядерным силам.

Спите спокойно, пока есть такие профессора!

Комментарий читателя:

Noel Wolf

Опасное воинственное безумие сотрясает Европу. Европейские сыны гибнут за чужие интересы. Ведь какого черта немцу или французу воевать с Россией?! За Украину? Ну да. Этот кретин Бабич с "Индекса" говорит, что украинцы воюют за Европу, ведь если, говорит он мудро, сегодня мы не остановим Владимира Путина, то кто будет следующим после Украины?! Хрестоматийный пример нагнетания страха и паники, а кроме того, замена тезисов. Не свобода и не демократия истинные причины помощи Украине, а страх, что после Украины Россия нападет на другие государства… Скажите, где и когда Россия предъявляла права на какое-то европейское государство после Второй мировой войны?! Кроме Украины и стран СНГ, но там ее интересы и сфера ее влияния. Эта ложь, эта худшая и чернушная военная пропаганда и нагнетание паники должны прекратиться… Ложь за ложью. Дебилы с "Индекса" и подобных порталов готовят европейское население к беспощадной войне и нищете… Вместо государственников, у ЕС пудели и назойливые мухи Соединенных Штатов Америки. В интересах Евросоюза всегда было иметь в лице России "доброго соседа". Конфликта на Украине не случилось бы, если бы Европейский Союз играл хоть какую-то роль. Ведь ЕС граничит не с США, а с Россией!!! Точнее он граничит в полярной области, но это неважно. Вообще в США, наверное, из-за еды, напитков и порнографии полно дебилов, идиотов и сумасшедших, в том числе в кругах так называемой интеллектуальной элиты. Они считают, что могут править целым миром и навязывать всем либеральную демократию и свободу, проливая при этом реки крови и не считая жертв. Они выдвинули ЛГБТ-гендерную повестку физического и духовного оскудения мира, составили оперативный план смешивания всех со всеми, чтобы получилась смесь человеческих существ даже без чувства самосохранения. Вот настоящий Pax Americanа.

Эту войну спровоцировали США, и теперь европейские компании переносят туда свое производство! А посмотрите на этих убогих политиков ЕС. Они молчат в тряпочку, пока американцы разворовывают сырьевую базу и перебрасывают людские ресурсы в Соединенные Штаты Америки! Если это не предательство, то я не знаю, что это… Только фанатичные поклонники Украины верят, что Россия оставит Украину, позволив победить себя на поле боя. Она вынуждена отстаивать статус мировой державы и не может позволить себе поражение, поскольку это приведет к внутренним волнениям и распаду. Это понимают и в Кремле, и в Вашингтоне. В этом и заключается цель америкосов: полная дезинтеграция России навсегда и создание множества марионеточных государств на ее развалинах, которые будут хватать крошки со стола Америки, расплачиваясь природными и человеческими ресурсами… Я уже не говорю о контроле над "хартлендом" Маккиндера. За этим конфликтом стоит грабеж, а не борьба за "демократию и свободу". Это мечта, которую продают дебилам на Западе, которые из-за пустоты собственных жизней не видят каток, который постепенно сминает их государства и семьи.

Тут некоторые комментаторы улюлюкают "Слава Украине!", но если бы им пришлось идти воевать, они убежали бы, сверкая пятками. Я против этой и любой другой войны на нашей земле, ведь кто лучше хорватов знает, что такое война… Кроме того, я не хочу гибнуть за чужие грабительские интересы. Я хочу мир для своих и европейских детей. А почему вы не говорите о том, что Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, и что Зеленский требовал ядерного оружия в прошлом году, еще до спецоперации России, для своего государства на одном из международных форумов по безопасности? А что если Сербия потребует того же? Она ничего не получит, как и Украина. Я просто хочу сказать, что безответственная политика, наглая политика, политика грабежа, которую мы наблюдаем, и в которой кто-то меньше, кто-то больше участвуем как страна "свободного мира", является причиной всего этого зла…