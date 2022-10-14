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ТАСС

Луноход ОАЭ прошел все испытания и готов к отправке с мыса Канаверал

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Луноход «Рашид»
Луноход «Рашид».
Источник изображения: HHShkMohd / Twitter

Аппарат, в частности, проходил термовакуумные тесты, а также испытания на способность аппарата выдерживать вибрацию и удары

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Команда специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершила серию испытаний лунохода "Рашид", аппарат готов к полету. Об этом сообщил в среду Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

"Команда лунной миссии ОАЭ завершила испытания на воздействие внешних факторов летной модели ровера "Рашид", в том числе термовакуумные испытания, а также испытания на [способность аппарата выдерживать] вибрацию и удары, подтвердив его готовность к первой миссии ОАЭ на поверхность Луны", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Twitter.

Между тем наследный принц эмирата Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум поблагодарил ученых за их усилия по разработке лунохода. "Ровер официально прошел все необходимые тесты, сделав первую арабскую миссию на Луну еще на один шаг ближе. Наша следующая остановка - Луна", - написал он в Twitter.

По сведениям эмиратской газеты The National, посадочный модуль, который доставит десятикилограммовый "Рашид" к Луне, вскоре будет отправлен на стартовую площадку на мысе Канаверал (штат Флорида). Строительством модуля занималась японская компания Ispace, он должен доставить на Луну несколько коммерческих и правительственных грузов, в том числе два ровера. Ожидается, что модуль будет запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", которая 9 февраля вышла на орбиту Красной планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного. В 2017 году страна объявила о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения. Этот проект планируют завершить к 2117 году. В октябре 2021 года ОАЭ запустили программу по исследованию Венеры и семи астероидов Солнечной системы. 

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