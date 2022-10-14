Изготовление ракет "Протон" завершится в 2023 году

Гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко отметил, что 10 машин полностью готовы, еще два носителя находятся в работе

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 октября. /ТАСС/. Две ракеты-носителя "Протон" осталось изготовить в РФ, они будут произведены в следующем году. Об этом сообщил гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко журналистам в четверг.

"На предприятии изготовленных - 10 машин. Две машины находятся в изготовлении, в следующем году завершим изготовление [ракет] "Протон", - сказал Варочко.

По словам гендиректора предприятия, сейчас на космодроме Байконур находятся две такие ракеты, в ближайшее время будет отправлено еще две. "По готовности полезной нагрузки произведем пуск", - добавил он.

Также Варочко заявил, что полезная нагрузка для пяти из 12 тяжелых ракет-носителей "Протон" определена.

"Полезная нагрузка сейчас определена на пять машин ["Протон"]. Идет обсуждение дополнительной полезной нагрузки. Я полагаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен", - отметил Варочко.

По словам гендиректора предприятия, также есть ряд предложений по использованию "целой ракеты-носителя". При этом он не стал уточнять, какие предложения имеются в виду.