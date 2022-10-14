Ангольский спутник "Ангосат-2" вывели на орбиту

Ракета-носитель "Протон-М" со спутником стартовала в 18:00 мск 12 октября с космодрома Байконур

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 октября. /ТАСС/. Телекоммуникационный спутник "Ангосат-2", запущенный в интересах Республики Ангола, выведен на орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Ночью 13 октября ангольский спутник "Ангосат-2", созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту", - говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Ангосат-2" стартовала в 18:00 мск 12 октября с космодрома Байконур. Примерно через девять минут головной блок отделился от третьей ступени ракеты. Дальнейшее выведение на орбиту проходило с помощью разгонного блока "ДМ-03".

Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур, но на следующий день с ним пропала связь. Работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева. Основу аппарату составила платформа "Экспресс-1000H" разработки АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева.

Модуль полезной нагрузки, который поддерживает работу в C, Ku и Ka диапазонах частот, поставил европейский концерн Airbus. Спутник будет размещен в орбитальной позиции 23 градуса восточной долготы.

Министр телекоммуникации, информационных технологий и по связям с общественностью Республики Ангола Мариу Аугушту да Силва Оливейра сообщил во вторник журналистам, что эксплуатация аппарата начнется через 90 дней после запуска - после всех необходимых технических и технологических процедур. Предполагается, что работа космического аппарата составит 15 лет.