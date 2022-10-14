Американцы в ужасе: к возникновению ядерной угрозы приложил руку Байден

The Washington Times: Байден сам способствовал возникновению ядерной угрозы

Байден нагнетает страх перед ядерной войной в США, пишет The Washington Times. При этом, по мнению редакции издания, американский президент сам способствует эскалации ядерной угрозы, создавая в мире представление о том, что Америка больше не является сверхдержавой.

Достаточно пожившие американцы хорошо помнят всеохватывающий страх перед ядерной войной. Эти забытые ужасы начинают теперь мучать наше молодое поколение. Всё благодаря образам Армагеддона, которые Байден создает, когда живописует опасность со стороны России, ведущей сложную спецоперацию на Украине. Наша нация возвращается к той ужасной эпохе, в которой библейская катастрофа казалась неизбежной. И сейчас, объясняя причины происходящего, нужно говорить и о тех глупых ошибках в лидерстве, которые совершает на наших глазах сам президент.

Как сообщают СМИ, в прошлый четверг, 29 сентября, господин Байден сказал группе своих политических спонсоров, что Соединенные Штаты могут столкнуться с "прямой угрозой применения ядерного оружия, если на самом деле всё пойдет по тому пути, по которому сейчас идет дело". "Мы не сталкивались с угрозой Армагеддона со времен президента Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", — добавил он.

Белый дом изо всех сил пытался разъяснить, что эти высказывания Байдена были задуманы как обвинение в отношении безрассудной ядерной риторики президента России Владимира Путина, который надеется возместить потери на поле боя, а не как свидетельство повышенной ядерной готовности Москвы. Тем не менее, американцы — и старые, и молодые — не могут не содрогаться от одной мысли о немыслимом.

Не помогло снизить нынешний уровень общественного беспокойства и то, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения и социальных служб объявило о закупке на сумму 290 миллионов долларов препарата Nplate, который предназначен для восстановления клеток крови, поврежденных в результате острого радиационного поражения. В свете неосторожных слов Байдена сам момент массовой закупки этого препарата вызывает воспоминания об эпохе холодной войны, когда детей учили, что лучшим убежищем от атомной бомбы является прочная школьная парта.

В этом месяце исполнилось 60 лет, с тех пор как разразился кубинский ракетный кризис. По мнению историков, в тот момент человечество вплотную приблизилось к полномасштабному ядерному уничтожению. Тогда размещение на Кубе советских баллистических ракет, нацеленных на объекты в США, спровоцировало быструю эскалацию военной напряженности между двумя ядерными державами. К счастью, войну удалось предотвратить, когда Советы согласились вывести свое оружие, а США пообещали аналогичным образом демонтировать ракеты, размещенные в Турции. В те дни американцы, в том числе 19-летний Джо Байден, вздохнули с облегчением.

Кубинский ядерный кризис продемонстрировал способность военных провокаций вызывать резкую эскалацию напряженности. К сожалению, господин Байден доказывает, что такой же эффект может иметь и уязвимость наших вооруженных сил. Его опрометчивое решение о резком выводе американских войск из Афганистана год назад подало миру сигнал об упадке США. К этому добавилось и предположение Байдена о том, что "незначительное наступление" на Украину, скорее всего, будет встречено странами НАТО словесной риторикой, а не военным противодействием. С тех пор российский лидер предупреждает, что вмешательство Североатлантического альянса может побудить его нажать на ядерную кнопку. По мнению аналитиков, такой шаг может принять форму демонстрации силы над удаленной территорией или даже целенаправленной атаки на украинские силы.

В условиях, когда господин Байден предупреждает об Армагеддоне, американцы не могут не содрогнуться от осознания того, что он сам способствовал возникновению надвигающейся угрозы, лично создавав в мире представление о том, что Соединенные Штаты больше не являются сверхдержавой.