Войти
ТАСС

Макрон допустил создание новых рисков при расширении участия Минска в конфликте на Украине

304
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Белоруссия с самого начала конфликта позволила России сосредоточить солдат и развернуть наступление в конце февраля с севера, отметил президент Франции

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Расширение участия Белоруссии в украинском конфликте создало бы новые риски. Такое мнение выразил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски", - сказал Макрон. "Белоруссия с самого начала конфликта позволила России сосредоточить солдат и развернуть наступление в конце февраля с севера. И Киев был тогда почти взят", - утверждал он.

По словам Макрона, "сосредоточение войск наблюдается вновь". "Надо быть очень бдительными", - сказал президент Франции.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Как пояснил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, группировка выполняет оборонительные задачи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Франция
Похожие новости
28.01.2022
У Путина появился шанс свергнуть порядок в Европе
24.04.2015
Сергей Кириенко: конкурировать с нами по-честному не очень получается
07.02.2012
«Вокруг нашей страны непростая обстановка»
06.09.2011
В выставке вооружений в Нижнем Тагиле примут участие 250 российских организаций и 20 иностранных компаний
01.09.2011
По следам МАКСа
25.02.2011
"Роствертол" увеличил в прошлом году чистую прибыль в 3 раза
20.05.2009
Шойгу и Нургалиев открыли в Москве международный салон "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО