Макрон допустил создание новых рисков при расширении участия Минска в конфликте на Украине

Белоруссия с самого начала конфликта позволила России сосредоточить солдат и развернуть наступление в конце февраля с севера, отметил президент Франции

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Расширение участия Белоруссии в украинском конфликте создало бы новые риски. Такое мнение выразил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски", - сказал Макрон. "Белоруссия с самого начала конфликта позволила России сосредоточить солдат и развернуть наступление в конце февраля с севера. И Киев был тогда почти взят", - утверждал он.

По словам Макрона, "сосредоточение войск наблюдается вновь". "Надо быть очень бдительными", - сказал президент Франции.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Как пояснил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, группировка выполняет оборонительные задачи.