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ТАСС

Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo, Pool

Это была явная "демократия под дулом пистолета", отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Голосование по антироссийской резолюции по Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН - плохой итог для всемирной организации и регресс мировой дипломатии. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Праздновать нечего, - написал он в своем Twitter, комментируя сообщение постоянного представительства Великобритании при ООН об итогах голосования. - Это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН "встать рядом с Украиной". Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии".

В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине с критикой в адрес РФ. Ее поддержали 143 страны, 5 выступили против, 35 воздержались. 

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