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ТАСС

Постпред Индии в ООН прокомментировала голосование по антироссийской резолюции

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Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели.
Источник изображения: © AP Photo / Tsering Topgyal

Ручира Камбодж отметила, что воздержалась при голосовании, потому что республика стремится к миру

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Индия в среду воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, потому что стремится к миру. Об этом заявила в ходе дебатов постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж.

"Путь к миру требует от нас сохранения открытыми всех дипломатических каналов. В связи с этим мы искренне надеемся, что мирные переговоры возобновятся как можно скорее ради прекращения огня и разрешения конфликта. Индия готова поддержать любые усилия, направленные на деэскалацию", - подчеркнула постпред страны.

Камбодж отметила, что решение Индии воздержаться при голосовании продиктовано "глубоко продуманной национальной позицией". "Исходя из четкого убеждения относительно поиска возможностей для мирного разрешения конфликта посредством диалога и дипломатии, Индия приняла решение воздержаться", - заявила она.

Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. В ее поддержку проголосовали 143 страны, против - 5, воздержались 35. Против проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Среди воздержавшихся Китай, Индия, ЮАР, а также Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования. 

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