Чем закончилась встреча российских Т-80БВ с БТР YPR-765 из Голландии

Танк Т-80БВ ведет огонь по огневым точкам и укрепленным позициям ВСУ и националистических батальонов.

Т-80БВ с первого выстрела уничтожил поставленный из Голландии гусеничный бронетранспортер YPR-765. В обнародованном Министерством обороны РФ видео показана слаженная работа экипажей танков, беспилотного летательного аппарата и бойцов-мотострелков.

Как отмечает "РГ: русское оружие", две 44-тонные боевые машины одной из частей Южного военного округа были направлены для огневой поддержки действующих на передовой подразделений.

Пройдя на большой скорости изрытый многочисленными воронками участок местности, "восьмидесятые" с коротких остановок начали методично расстреливать находящихся в районе лесопосадок боевиков неонацистских формирований марионеточного киевского режима.

Снаряд из 125-мм орудия врезался в двигавшийся на удалении в несколько сотен метров вражеский БТР, который сразу заволокло облаком дыма и пыли. Результаты попадания не были продемонстрированы. Однако, ясно, что при использовании любого штатного пушечного боеприпаса: бронейбойно-подкалиберного, кумулятивного или осколочно-фугасного - у тех, кто находился в легкобронированном транспортном средстве, шансов уцелеть было не много.

Последующие выстрелы стали накрывать уже другие цели, в том числе находящиеся среди деревьев. При этом работу экипажей корректировали с дрона, с которого также вели контроль результатов поражения и давали советы по уклонению от ответного огня. Противник произвел несколько выстрелов, по всей видимости, из минометов, но разрывы оказались в стороне от наших танков.

Необходимо упомянуть, что мотострелки в это же время обрабатывали позиции неонацистов из автоматических станковых гранатометов и подавляли огневые точки управляемыми противотанковыми ракетами.

Газотурбинные Т-80 хорошо зарекомендовали себя во время проведения специальной операции. Экипажи ценят их высокие маневренные и скоростные характеристики, точность прицельного комплекса и огневую мощь.