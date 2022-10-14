На одной волне: от чего зависят сроки проведения частичной мобилизации

В Кремле признали недостатки в системе призыва резервистов и пообещали привести ее в порядок

Второй волны частичной мобилизации в России нет, заявил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперты объяснили «Известиям», что волн мобилизации действительно нет, но сам процесс по объективным причинам растянут по времени. По их словам, граждан из запаса берут в армию партиями, чтобы на всех хватило полигонов и мест для размещения. В этот же день Вооруженные силы РФ отбили атаки противника на всех стратегических направлениях и поразили пункты управления «Правого сектора» и «Азова» (обе организации запрещены в РФ).

Волн нет

Официальный представитель Кремля в среду прокомментировал слова главы одного из регионов о поступившем новом мобилизационном задании.

— Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду, — сказал Дмитрий Песков.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание, к выполнению которого уже приступили. Позднее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров уточнил, что частичная мобилизация в регионе проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тыс. человек, волн мобилизации не существует.

Пресс-секретарь президента РФ в то же время заметил, что в ходе мероприятия проявились недостатки.

— Определенные недостатки и ошибки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты. Путин же сказал, что, если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы, — заявил Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Он объяснил, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система, а недостатки устраняются по ходу проведения мероприятия.

— Конечно, что-то исправлено, что-то еще предстоит наладить, — подчеркнул он.

В этот же день генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Генеральная прокуратура осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7. По каждому обращению проводятся оперативные и тщательные проверки. По его словам, прокуроры должны тратить не более трех суток на рассмотрение каждого конкретного обращения от мобилизованных.

— Процесс мобилизации вынужденно растянут по времени, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Граждан берут в армию партиями — примерно по 100 тыс. человек. На это есть причины. Очень много полигонов были ликвидировано во время военных реформ предыдущих лет. На части из них появились приватизированные частные постройки и объекты. По этой причине быстро вернуть их в строй невозможно.

Также сроки мобилизации зависят от проведения медосмотров, напомнил эксперт.

— Врач за день может осмотреть 30 потенциальных бойцов, — отметил он. — Это важный и небыстрый процесс. Врач не только осматривает мобилизованного, но и знакомится с его медицинскими документами, чтобы избежать ошибки и не призвать больного человека. На всё это нужно время.

По словам Алексея Леонкова, мобилизация действительно выявила несколько слабых мест, которые придется ликвидировать.

— Была программа «Цифровой военкомат», — напомнил он. — Она подразумевала создание единой и актуальной базы данных всех находящихся в запасе солдат и офицеров. С помощью нее можно было бы в режиме реального времени понять, сколько у нас в стране есть мужчин той или иной военно-учетной специальности, какое обмундирование им нужно.

Эксперт отметил, что стоит вернуться к практике создания кадрированных частей.

— В мирное время в них служит минимальное количество офицеров и солдат, но во время мобилизации они быстро комплектуются личным составом и становятся полнокровной частью, — отметил он.

Также было бы неплохо вернуть добровольческие оборонительные организации наподобие Осоавиахим. Люди там приобретали необходимые для армии навыки, резюмировал Алексей Леонков.

Оставили без связи

Вооруженные силы России продолжили отбивать атаки украинских формирований, рассказали 12 октября в Минобороны РФ.

— На купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.

Ударный вертолет Ка-52 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Противник также пытался вести наступательные действия силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). Все атаки отбиты. За сутки на данном направлении общие потери ВФУ и наемников составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера Kirpi, рассказали в Минобороны.

На краснолиманском направлении пресечены очередные попытки противника форсировать реку Жеребец. Уничтожены три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 военнослужащих.

На запорожском направлении российские подразделения отразили попытку атаки ВФУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

На криворожском направлении противник предпринимал попытки атаки силами до двух батальонов. Все атаки были отбиты российскими подразделениями. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.

На андреевском направлении было нанесено огневое поражение выдвигавшимся для атаки подразделениям ВФУ. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих. Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВФУ через реку Ингулец и сорвана переброска резервов в район боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункты управления ВФУ, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, штаб нацформирования «Правый сектор» (запрещен в РФ), узел связи нацформирования «Азов» (запрещен в РФ), два пункта временной дислокации иностранных наемников, хранилище топлива для украинской военной техники, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также 156 районов сосредоточения войск.

Фото: РИА Новости/Иван Родионов Источник изображения: iz.ru

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины над Христофоровкой в Николаевской области и вертолет Ми-8 в районе Великой Александровки в Херсонской области, заявили в Минобороны.

Российская ПВО за сутки сбила четыре беспилотных летательных аппарата и 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Точный огонь

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время освобождения населенного пункта ефрейтор Виталий Муравейников обнаружил группу боевиков. Он принял решение вступить в бой и уничтожил семерых из них. Понеся серьезные потери, противник был вынужден отступить.

Реактивная артиллерийская батарея капитана Владислава Беспалова поддерживала наступление батальонной тактической группы. Она уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения, около 20 единиц техники противника и нескольких боевиков.

— Смелые и самоотверженные действия Беспалова и его подчиненных существенно снизили боевые возможности украинских сил, что способствовало стремительному наступлению российских войск, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Экипаж боевой машины реактивного артиллерийского взвода сержанта Сергея Верховода оказывал поддержку наступающему подразделению. Благодаря своевременным и точным расчетам координат целей были уничтожены резервы противника — две БМП и до 20 боевиков. Сергей Верховод обеспечил прорыв оборонительных позиций и продвижение российских подразделений вглубь обороны противника, отметили в военном ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Источник изображения: iz.ru

Сержант Евгений Сергиенко охранял район передвижения колонн с топливом и боеприпасами, когда заметил в лесополосе группу украинских диверсантов и принял бой. До прибытия подкрепления Евгений уничтожил трех боевиков, ранив еще одного. Противник, не ожидавший такого отпора, спешно отступил.

Хладнокровие и решительность сержанта Евгения Сергиенко позволили отбить атаку неприятеля и обеспечить безопасность передвижения колонны снабжения батальонной тактической группы, не допустив потерь среди личного состава, рассказали в российском военном ведомстве.

Андрей Федоров

Богдан Степовой