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ТАСС

В НАТО заявили, что усиливают поддержку Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, 31 октября 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, 31 октября 2019 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY

Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что она должна победить

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Страны НАТО усиливают поддержку Украины, которая должна победить в конфликте с Россией. Об этом заявил в среду вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе.

"В этот критический момент в войне России против Украины союзники НАТО усиливают поддержку, в том числе предоставлением средств ПВО. Украина должна победить", - написал он в Twitter.

12-13 октября в Брюсселе проходит заседание министров обороны 30 стран НАТО. Главная тема встречи - конфликт на Украине. 

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