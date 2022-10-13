Секретарь Совбеза Армении заявил о договоренностях с Азербайджаном о заключении мира и проведении делимитации до конца года

Ереван. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили сроки заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

"Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года", - заявил Григорян в среду общественному телевидению Армении.

Он также отметил, что обсудил с Гаджиевым полный вывод азербайджанских войск с территории Армении.

"Армения по-прежнему обеспокоена тем, что Азербайджан после мирного договора может использовать предлог недемилитаризованной границы для нападения на Армению, поэтому этот вопрос прояснен", - сказал он.