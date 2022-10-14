В Польше заявили, что стараются помогать Украине с получением советских снарядов

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передала Украине "очень много техники"

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Польши стараются помогать Украине с получением боеприпасов советской и постсоветской эпохи. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио.

По словам главы польского правительства, Польша передала Украине "очень много техники", но "сегодня там в первую очередь нужны боеприпасы, <…> в том числе те, которые можно купить только в странах, еще использующих советские или постсоветские снаряды, то есть 152 или 122 калибра". "Мы стараемся здесь помогать Украине", - констатировал Моравецкий.

Польские военные специалисты принимают активное участие в обучении украинских военнослужащих, добавил Моравецкий.

По его словам, обучение проводится во многих разных местах и в разное время. "Мы не хвалимся, не распространяем всех статистик. Но мы очень активны на этом поле, помогаем в обучении солдат, линии поддержки для поля битвы. Наши специалисты очень активны", - сказал он.