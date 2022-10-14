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В течение многих лет война с террором доминировала на выставке Ассоциации армии США, где были представлены тяжелые бронированные машины и способы защиты солдат от самодельных взрывных устройств. Но на этой неделе, в период продолжающейся специальной российской военной операции на Украине, на первый план выходят беспилотники и артиллерия, в том числе реактивная.

Это оружие — не просто символы поддержки Западом националистического киевского режима. Оно также является большим и лакомым куском для оборонных фирм, которые нацелены на многомиллиардные госконтракты в то время, когда столицы всего западного мира хотят укрепить свои арсеналы на фоне продолжающегося оказания помощи киевским неонацистам. Около 23 000 участников ежегодной выставки-конференции, отдельные из которых представляли иностранные военные закупочные агентства, пришли на выставочную площадку, чтобы пообщаться и ознакомиться с представленной продукцией.

На стенде AeroVironment одним из примечательных видов оружия был Switchblade 300, дрон-камикадзе, который украинская армия в течение нескольких месяцев использовала для нанесения ударов по российским целям. С тех пор, как этой весной США передали в руки украинцам Switchblades, их солдаты использовали их для нанесения ударов по российским войскам и технике, по объектам гражданской инфраструктуры.

В нескольких метрах от него находился его старший собрат Switchblade 600, который может похвастаться большей дальностью полета, большим временем ожидания и большей боеголовкой, способной поражать бронированные цели. Если в ближайшие недели более тяжелые барражирующие боеприпасы всё-таки доберутся до Украины, эти два вида оружия могут дать националистической стране больше огневой мощи, чтобы продолжать проявлять агрессию в отношении в том числе российских территорий.

Также на выставке был представлен дрон RQ-20 Puma ручного запуска AeroVironment, используемый армией США, который Украина использует для ведения разведки перед артиллерийскими ударами.

США и их западные союзники отправляют Киеву оружие стоимостью в миллиарды долларов, обучают украинские силы более сложным технологиям. Бывшие страны Варшавского договора отгрузили из своих арсеналов устаревшую технику советского производства, что вывело их на американский рынок для замены современным вооружением. При этом велика вероятность того, что операторами современных натовских вооружений на Украине являются в том числе натовские офицеры - как минимум отставные.

Всё это - подтверждение того, как Вашингтон, эскалируя военный конфликт на территории Украины, хорошо зарабатывает на нём, ослабляет свои послушные «крепостные» европейские страны, делая их максимально зависимыми от себя. При этом ещё и максимально стараясь держаться цели – как только возможно «насолить русским» войной до последнего украинца.