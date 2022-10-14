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Минобороны поставили боеприпасы для создания завес

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Аэрозолеобразующий боеприпас
Аэрозолеобразующий боеприпас оптико-электронного противодействия.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» «Ростеха») выполнил контракт на поставку боеприпасов оптико-электронного противодействия Министерству обороны России. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Боеприпасы входят в состав комплексов защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия и предназначены для создания маскирующей аэрозольной завесы в видимом и ИК-диапазонах длин волн», — приводит пресс-служба слова директора по гособоронзаказу и производственно-техническим вопросам института Антона Семеняко.

Для отстрела боеприпасов используются сконструированные в ЦНИИточмаш одноопорные и многоопорные пусковые установки. На создание завесы на дальности от 10 до 80 метров необходимо не более двух секунд.

В августе «Ростех» показал работу аэрозольных боеприпасов, которые предназначены для защиты техники от высокоточного оружия. Снаряды создают завесу из комбинированных помех.

В том же месяце ЦНИИточмаш досрочно выполнил контракт на поставку запасных инструментов и приборов систем оптико-электронного подавления, предназначенных для защиты комплексов «Искандер-М».

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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