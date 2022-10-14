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ТАСС

Космонавт показал, как выглядит ключ от МКС

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Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Во время передачи командования его получил Сергей Прокопьев

МКС, 12 октября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал, как выглядит символический ключ от Международной космической станции, который во время передачи командования в среду получил его коллега Сергей Прокопьев.

Космонавты и астронавты провели церемонию передачи командования МКС от итальянки Саманты Кристофоретти россиянину Прокопьеву. Для этого все члены экипажа, которые находятся на станции в настоящий момент, собрались вместе.

Сейчас на борту МКС находятся сразу 11 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин. 

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