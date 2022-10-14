Оперативное командование миссии ЕС по обучению украинских военных разместят в Польше

Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области.

Агентство AFP сообщило ранее что послы стран Евросоюза согласовали создание миссии по организации тренировочных мероприятий для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Оперативное командование миссии ЕС по обучению украинских военных будет размещено в Польше. Об этом заявил в среду журналистам польский вице-премьер, министр обороны Мариуш Блащак по итогам заседания контактной группы по координации военной помощи Украине.

"Миссия ЕС, касающаяся обучения украинцев, будет организована также в Польше. Оперативное командование будет в Польше. Уже скоро", - сказал он.

Агентство AFP сообщило в среду, что послы стран Евросоюза согласовали создание миссии по организации тренировочных мероприятий для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС. По данным дипломатов, такое решение было принято послами ЕС в Брюсселе и будет одобрено на заседании глав МИД 17 октября в Люксембурге. Предполагается, что указанная миссия позволит первоначально обучить около 15 тыс. военнослужащих Украины.

Дипломаты уточнили, что решение предусматривает создание штаб-квартир и учебных центров в каждом государстве ЕС, организующем подготовку. О своей готовности проводить тренировочные мероприятия заявили Польша и Германия. Финансирование миссии обеспечит Европейский фонд мира.

Газета WELT AM SONNTAG в минувшее воскресенье сообщила, что мандат миссии рассчитан на два года. Она же отметила, что Украина запрашивала обучение 50 тыс. военнослужащих.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в августе заявил, что Евросоюз обсуждает вопрос создания тренировочной миссии для украинской армии, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Он отметил, что ЕС может обеспечить подготовку командного состава, обучение организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите.