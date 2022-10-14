Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС

Церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA (Европейского космического агентства - прим. ТАСС) Саманты Кристофоретти в среду, 12 октября 2022 года", - говорится в сообщении. В присутствии всего экипажа россиянину был передан символический ключ от станции. Церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.

В ночь на 13 октября пилотируемому кораблю Crew Dragon с экипажем Crew-4 предстоит покинуть МКС для возвращения на Землю. Астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также Кристофоретти должны приводниться в Атлантическом океане.

После отбытия Crew-4 на МКС продолжит работу экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Фрэнка Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакаты.