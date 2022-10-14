Глава Минобороны Словакии исключил ослабление ПВО страны после передачи ЗРК Украине

Транспортировка на Украину переданного из состава вооруженных сил Словакии дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМУ, 05.04.2022.

Вскоре после направления Украине С-300 в республику в составе боевой группы НАТО прибыли четыре более современных ЗРК американского производства Patriot

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что передача Украине в марте текущего года зенитного ракетного комплекса (ЗРК) советского производства С-300 не ослабила национальную систему ПВО. Слова главы Минобороны привело в среду Словацкое телевидение.

"Неправда, что передача в дар Украине ЗРК С-300 ослабила оборону Словакии", - сказал он.

Вскоре после направления Украине С-300 в республику в составе боевой группы НАТО прибыли четыре более современных ЗРК американского производства Patriot. В Словакии, по словам министра, действуют и другие системы ПВО.