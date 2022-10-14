Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - Малков

РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики.

"Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.

Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.