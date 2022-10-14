Войти
РИА Новости

Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных

331
0
0
Вид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Предприятия Рязанской области выпускают продукцию для нужд мобилизованных - Малков

РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятия региона выпускают продукцию для нужд призванных в рамках частичной мобилизации и армии - обувь, спальные мешки, рюкзаки, вспененные коврики.

"Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж, рюкзаки, вспененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы... Уверен, что дополнительно еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армейцев. При этом хочу подчеркнуть, что загрузка предприятий очень высокая", - рассказал Малков на пресс-конференции.

Он отметил, что несколько раз посещал учебный центр, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. "Все, что касается базового обеспечения, оно есть - высокого качества каждому мобилизованному предоставляется полный набор необходимого обмундирования и экипировки... Есть, конечно, моменты, которые выходят за пределы стандартной экипировки. Здесь мы напрямую работаем с учебным центром, воинскими частями и помогаем приобретать, здесь нам помогают и спонсоры... Поэтому считаю, что всем необходимым наши мобилизованные обеспечены в полном объеме", - подчеркнул Малков.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.11.2021
The Sun (Великобритания): военный союз РФ с КНР может лишить США статуса ведущей сверхдержавы
10.11.2021
Игра радаров: зачем США направляют корабли и самолеты к югу России
21.09.2020
США отрабатывают удары по Сочи и объектам госуправления
16.09.2020
НАТО в Чёрном море: истребители РФ засекли бомбардировщики США
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны