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Антироссийские санкции Евросоюза все больше бьют по самим странам ЕС. При этом каждая страна ищет свои способы борьбы с «отражением» своих санкций.

Как пишет немецкая газета Junge Welt, власти Германии пытаются как-то выровнять ситуацию путем увеличения товарооборота с Соединенными Штатами. Издание отмечает, что экспорт товаров из Германии в США превысил в августе отметку в 100 миллиардов евро, что показывает увеличение экспорта по сравнению с прошлогодними показателями более чем на 27%. Однако ситуация далеко не обнадёживающая для немецкой экономики, так как во многом этот рост связан с дешевеющим евро и переездом немецких компаний за океан. Германия всё активнее теряет промышленные предприятия, которые осуществляют смену "прописки", перебираясь в те же США, где энергоносители дешевле. Пока дешевле...

Чтобы в будущем торговля шла еще более гладко, канцлер Германии Олаф Шольц хочет устранить ряд барьеров. Во вторник в Берлине он высказался за ускорение процедур согласования так называемых соглашений о свободной торговле с США.

Экономическая война против России все больше наносит ущерб и немецким предприятиям, пишет Junge Welt. Так, новые заказы отечественных машиностроителей в августе сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Газета Handelsblatt назвала такое положение в промышленности страны «тенденцией к ползучей деиндустриализации».

Та же Junge Welt, резюмируя, пишет буквально следующее:

Соединенные Штаты являются крупнейшим бенефициаром экономической войны против России