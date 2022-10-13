В Париже заверили, что поддержка Украины Францией будет усиливаться

Эта поддержка охватывает все сферы: экономическую, гуманитарную и военную, отметил глава МИД Франции Катрин Колонна

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что поддержка Украины Францией будет продолжаться и усиливаться. Слова министра в среду приводятся в Twitter французского Сената (верхняя палата парламента).

"Франция подтвердила, что ее поддержка Украины будет продолжаться и усиливаться, особенно с приближением зимы. Она охватывает все сферы: экономическую, гуманитарную и военную. Это будет также политическая и дипломатическая поддержка", - заявила Колонна.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого выразил серьезную озабоченность в связи с ударами ВС РФ по ряду объектов на территории Украины. По мнению Макрона, эти удары "меняют характер конфликта".

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.