О коварстве своих хозяев бараны начинают догадываться слишком поздно.

Сегодняшний украинский режим, при поддержке и одобрении континентальных и заокеанских кураторов, окончательно перешел к иному противостоянию с Россией – террористическим актам. Это стало очевидным после публикаций ФСБ материалов расследования терактов на Крымском мосту и волне задержаний граждан Украины, готовивших по заданию СБУ на территории России террористические акты. Дошло уже до того, что для совершения терактов в РФ, через территории прибалтийских стран провозятся переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

В своем выступлении на оперативном совещании Совета безопасности, президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим давно использует террористические методы, тем самым он поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Кроме того не гнушаются прибегать и к ядерному терроризму, обстреливая Запорожскую АЭС. Понятно, что оставлять без ответа преступления киевского режима было уже просто невозможно.

По предложению минобороны и по плану генерального штаба РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

И здесь для украинской хунты напрашивается очевидный вывод – доигрались.

Если ранее население Украины, особенно центральной и западной ее части, продолжало жить в своем отдельном, относительно благополучном мирке, то сегодня, благодаря действиям их горячо любимого президента, этот мирок практически рухнул.

Города «незалежной» переходят к веерным отключениям электричества. Повреждены российскими ракетами ТЭС, ТЭЦ и ряд подстанций. Без электроэнергии ряд промышленных и транспортных сфер становятся бесполезными и несут убытки. Под вопросом оказался экспорт украинской электроэнергии, на котором правительство страны зарабатывало деньги.

Это, конечно же, очень сильно сказывается на условиях жизни обычных украинцев, но есть куда более важные и трагические для украинской экономики, и не только, последствия.

Еще в августе Украинские власти били тревогу: ежемесячная дыра в бюджете вот-вот разрастется с пяти до девяти миллиардов долларов. Запад давать кредиты не хочет. Денег не хватает ни на зарплаты бюджетникам, ни на военные расходы.

По данным информационного агентства «РИА НОВОСТИ», Киевской школой экономики проведен анализ, по результатам которого косвенные потери Украины от боевых действий еще до нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры составили около 128,8 миллиарда долларов. Прямые убытки — 108,3 миллиарда. В частности, повреждены или разрушены не менее 388 предприятий, 43 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, почти две тысячи магазинов, 18 аэропортов, 28 нефтебаз.

Между тем в правительстве Украины ожидают, что по итогам года дефицит бюджета составит рекордные 50 миллиардов долларов — почти 35 процентов ВВП прошлого года. Западные эксперты полагают, что в 2022-м падение реального ВВП может превысить 45 процентов. Крупнейшие в стране предприятия — "Нафтогаз", "Укрэнерго" и "Укравтодор" — уже на грани банкротства.

После же недолгой украинской радости и «хайпа» с терактом на Крымском мосту, ситуация на Украине в преддверии зимы стала просто критической.

По сообщениям Telegram-канала «Легитимный», в офисе президента, правительстве и минэнерго Украины прошли срочные совещания на тему продолжающихся ракетных ударов по стратегической инфраструктуре, которая грозит энергетическим коллапсом. Обсуждались варианты предотвращения ЧП при остановке всей энергосистемы, влияния энергетического кризиса на логистику армии, как это отразится на заводах и цехах по ремонту и модернизации военной техники, и в целом, каковы последствия для Украины, если всё «выключится».

В ходе совещания энергетики дали неутешительные прогнозы. Так, при негативном сценарии, в стране всё остановится. Банки, сервера, связь, телевидение, логистика и т.д. Увеличится теневая экономика. Это потеря до 70% доходов страны в месяц (около 100 млрд гривен). Из-за этого ожидается обвал гривны (с 50 до 100 гривен за доллар), гиперинфляция разгонит цены до космоса.

После двух дней массированных ударов по критической инфраструктуре, по данным из информационных источников, повреждения составляют около 30% общей системы, которые дорого, но реально исправить. Если же удары продолжатся, то процент будет расти, а при достижении 60% урона, система попросту рухнет. Так же еще многое зависит от того, по каким именно «болевым точкам» энергосистемы россияне продолжат наносить удары.

В совою очередь, потеря энергосистемы потянет за собой дефицит топлива. Начнется более глубокий и затяжной топливный кризис.

Кроме того, украинское правительство уже заявило о приостановке экспорта электроэнергии в станы ЕС, а это ежедневные потери прибыли более 400 млн гривен в сутки.

Ну, а Зеленский, выступая 11 октября на саммите G7, снова заявил, что ведение мирных переговоров с Россией не возможно. Это в очередной раз доказывает их приверженность стратегии «война до последнего украинца». И это несмотря на то, что уже в скором времени бюджетники могут лишиться зарплат, закроются государственные предприятия, а украинский народ, а потом и Европу ждет настоящая гуманитарная катастрофа. Очевидно, что реальный масштаб надвигающегося кризиса, Зеленский и Ко тщательно скрывают от своего народа.

Сергей Острына