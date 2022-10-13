Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V

Российский «Аквариус» будет выпускать процессоры RISC-V

Действующие на сегодняшний день многочисленные и достаточно жесткие санкции в отношении российских производителей вынуждают отечественный бизнес оперативно искать альтернативные решения во многих отраслях промышленности в общем и в сфере полупроводников в частности.

Так, стало известно о том, что «Аквариус», достаточно известный игрок на российском рынке IT, готовится к выпуску микрочипов, в основе которых будет лежать открытая архитектура RISC-V. При этом отечественная компания рассчитывает на целевые субсидии от Минпромторга. Как сообщается, еще в прошлом году «Аквариусом» были проведены переговоры с рядом отечественных поставщиков блоков IP для RISC-V, а также произведен набор специалистов — разработчиков для данных систем. Предположительно, организовано производство будет на зеленоградском предприятии «Микрон», который, в свою очередь, недавно заявлял о планах по увеличению объемов производства полупроводников.

Российский «Аквариус» будет выпускать процессоры RISC-V

Здесь нужно отметить, что открытая процессорная архитектура RISC-V доступна для всех желающих, что повышает интерес к ней у все большего количества компаний во всем мире. Тот же Китай весьма заинтересован в RISC-V, так как находится под давлением санкций в этой области. Да, RISC-V сегодня уступает популярным решениям х86, а также ARM, но, как считают эксперты, в будущем чипы на базе RISC-V смогут достойно конкурировать и с x86 и с ARM. Как считают аналитики, архитектура RISC-V с возможностью свободного использования, делает ее максимально перспективной для отечественных производителей полупроводниковой продукции, так как предполагаемое сотрудничество с разработчиками, имеющими технологии с другими архитектурами, фактически уже невозможно, тогда как в Сети есть уже готовые решения для RISC-V.