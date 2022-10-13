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Ростех

Ростех представил вакуумный 3D-принтер для «выращивания» сверхпрочных деталей

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Электронно-лучевой 3D-принтер
Электронно-лучевой 3D-принтер со всеракурсным роботом-манипулятором.
Источник изображения: rostec.ru

Госкорпорация Ростех представила вакуумный электронно-лучевой 3D-принтер со всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволяет «выращивать» сверхпрочные детали сложной конструкции из титана и стали для авиакосмического машиностроения. Опытный образец изделия можно увидеть в Москве на международной выставке Weldex-2022.

Вакуумный 3D-принтер – совместная разработка специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета и Научно-исследовательского технологического института «Прогресс», находящегося под управлением компании «РТ-Капитал» Ростеха.

Технология электронно-лучевой сплавки позволяет создавать сверхпрочные детали, используя специальную проволоку из алюминиевых сплавов, титана и жаропрочной стали. Всеракурсный робот-манипулятор – главная особенность 3D-принтера – умеет «выращивать» изделия сложной конструкции и различных форм в условиях вакуума. Вакуум в данном случае является идеальной средой для получения сплавов с повышенной прочностью – характеристикой, особенно важной для изделий авиационной и космической отраслей.

«Использование технологии электронно-лучевой сплавки позволяет кратно увеличить показатель предела прочности детали. Например, для изделий из нержавеющей стали он возрастает на 16%. Кроме того, с помощью 3D-принтера можно получить деталь любой конструкции размером до 2 мм. Испытания опытного образца устройства мы планируем завершить уже до конца текущего года», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Увидеть электронно-лучевой 3D-принтер в действии можно на международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex, которая проходит с 11 по 14 октября в выставочном центре «Крокус-Экспо». Опытный образец представлен в павильоне НИТИ «Прогресс».

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Россия
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Ростех
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