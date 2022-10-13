NASA запланировало запуск корабля к Луне на 14 ноября

Управление планировало запустить ракету еще 27 сентября, однако из-за урагана "Иэн" надвигавшегося на штат Флорида, специалистам пришлось тогда отменить старт и поместить ее в ангар

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 запланирована на 14 ноября. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA наметило попытку запуска миссии Artemis 1 на понедельник, 14 ноября", - говорится в сообщении. Запуск ракеты с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди запланирован на 12:07 по местному времени (20:07 мск).

Управление планировало запустить ракету еще 27 сентября, однако из-за урагана "Иэн" надвигавшегося на штат Флорида, специалистам пришлось тогда отменить старт и поместить ее в ангар. Как ожидается, Space Launch System вернут на стартовую площадку 4 ноября. NASA также организовывало запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты NASA считают, что утечки происходили из-за проблем с заправочным оборудованием, а не самой ракетой, так что препятствий для полета нет.

Если запуск пройдет штатно, то корабль Orion вернется на Землю и приводнится в Тихом океане 9 декабря.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.