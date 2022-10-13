Войти
ТАСС

NASA запланировало запуск корабля к Луне на 14 ноября

341
0
0
SLS на стартовом столе LC-39B Космического центра Кеннеди, Флорида
SLS на стартовом столе LC-39B Космического центра Кеннеди, Флорида.
Источник изображения: Trevor Mahlmann, Ars Technica

Управление планировало запустить ракету еще 27 сентября, однако из-за урагана "Иэн" надвигавшегося на штат Флорида, специалистам пришлось тогда отменить старт и поместить ее в ангар

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 запланирована на 14 ноября. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA наметило попытку запуска миссии Artemis 1 на понедельник, 14 ноября", - говорится в сообщении. Запуск ракеты с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди запланирован на 12:07 по местному времени (20:07 мск).

Управление планировало запустить ракету еще 27 сентября, однако из-за урагана "Иэн" надвигавшегося на штат Флорида, специалистам пришлось тогда отменить старт и поместить ее в ангар. Как ожидается, Space Launch System вернут на стартовую площадку 4 ноября. NASA также организовывало запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты NASA считают, что утечки происходили из-за проблем с заправочным оборудованием, а не самой ракетой, так что препятствий для полета нет.

Если запуск пройдет штатно, то корабль Orion вернется на Землю и приводнится в Тихом океане 9 декабря.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Марс
Похожие новости
07.07.2022
НАСА потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом
22.09.2021
NASA реорганизует свою пилотируемую программу
28.04.2021
Blue Origin оспорила решение NASA по контракту SpaceX на строительство лунного модуля
19.04.2021
WP: SpaceX построит для NASA лунный посадочный модуль
17.10.2019
NASA запросило еще $1,6 млрд для ускорения программы полетов на Луну
02.04.2019
Как до Луны: США анонсировали масштабную космическую программу
21.06.2016
Миссия на Марс обеспечит США космическое лидерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины