Ростех представил патрон со световым элементом для более точной стрельбы

НИИ прикладной химии Госкорпорации Ростех представил патрон «Шлейф-Вектор» на международной выставке оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022». Боеприпас, предназначенный для охотников и стрелков-спортсменов, позволяет визуализировать полет дроби с помощью специального светового элемента. Это дает возможность корректировать выстрелы и повысить точность стрельбы.

Промахи при стрельбе чаще всего связаны с ошибкой прицеливания, которую может допустить даже самый опытный охотник или стрелок-спортсмен. Конструкция «Шлейф-Вектора» состоит из пыжа-контейнера с установленным внутри световым элементом и навеской дроби. Пиротехнический состав светится в полете десятые доли секунды, которых достаточно, чтобы понять ошибку, откорректировать следующий выстрел и успешно поразить цель.

Патрон можно использовать для стрельбы не только из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой. Он сочетает в себе комфортную отдачу на оружии, хорошую резкость боя и равномерность осыпи на различных дистанциях.

Видимость светового элемента не зависит от времени суток и погодных условий, а надежный замедлитель светового элемента исключает возможность повреждения ствола. Патрон сертифицирован как изделие гражданского назначения и разрешен к использованию в гладкоствольном оружии.

В рамках выставки «ORЁLEXPO 2022» НИИ прикладной химии представит также ряд средств самообороны и отражения агрессии, в том числе комплекс нелетального действия «Оса», устройства Pyrodefender и «Антидог», а также сигнальные и осветительные ракеты, имитационную пиротехнику. Мероприятие пройдет в московском Гостином Дворе с 13 по 16 октября 2022 года.