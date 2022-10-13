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ТАСС

В НАТО заявили, что Европа не будет прежней после конфликта на Украине

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Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ сказал, что нужен и политический консенсус, подчеркнув, что "эту возможность нельзя упускать"

БУХАРЕСТ, 12 октября. /ТАСС/. После конфликта на Украине в Европе ничего не будет, как прежде. Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, выступая в среду на открытии международного конгресса "Диалог и сотрудничество в регионах Черного моря и Балкан", который организовали в Бухарестском университете Сеть университетов региона Черного моря (BSUN) и Ассоциация балканских университетов (BUA).

"Мы переживаем в истории момент переосмысления, - приводит его слова агентство Agerpres. - Последствия этой войны для систем европейского и международного порядка еще не были полностью оценены. Но в Европе ничего не будет больше, как в прошлые десятилетия. Вот почему здесь, в НАТО мы рассматриваем черноморский и балканский регионы как зоны стратегического значения, зоны безопасности и для будущей европейской архитектуры".

"Возможно, пришло время, чтобы наш регион сыграл свою подлинную роль как вкладчика и создателя новой европейской и международной системы, которая находится в процессе строительства", - сказал Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО сказал, что в этом подходе нужен и политический консенсус, подчеркнув, что "эту возможность нельзя упускать". 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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