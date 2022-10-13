Белый дом заявил, что США откладывали публикацию стратегии нацбезопасности из-за СВО

Однако в целом ситуация на Украине не привела к фундаментальном изменениям в подходе Вашингтона к внешней политике, отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американские власти не стали публиковать новую редакцию Стратегии национальной безопасности США в связи с началом специальной военной операции РФ, однако в целом ситуация на Украине не привела к фундаментальном изменениям в подходе Вашингтона к внешней политике. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Одной из причин того, почему мы не представили стратегию национальной безопасности весной, является то, что тогда мы считали, что это было бы опрометчиво в столь быстро развивающейся и значительной ситуации, когда действительно было не ясно, в каком направлении пойдет эта война", - утверждал он на специальном брифинге, посвященном публикации новой стратегии.

"Я не считаю, что война на Украине коренным образом изменила подход [президента США] Джо Байдена к внешней политике, который был у него еще задолго до того, как он стал президентом <...>. Я полагаю, что она (ситуация на Украине - прим. ТАСС) представляет в ярких красках ключевые элементы нашего подхода: акцент на союзниках, важность укрепления позиций демократического мира, отстаивание <...> демократических ценностей. <...> Мне кажется, то, что вы видите в стратегии, - это широкие темы, которые применяются на практике в конкретном случае с Украиной", - сказал Салливан.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Новая Стратегия национальной безопасности США была опубликована в среду. В этом документе обозначаются приоритетные направления внутренней и внешней политики администрации США, а также указываются основные угрозы для страны. Предыдущая версия Стратегии национальной безопасности США была подготовлена администрацией президента-республиканца Дональда Трампа (2017-2021). Она была представлена в декабре 2017 года.