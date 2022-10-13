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РИА Новости

В США рассказали, перед каким российским оружием испытывают бессилие

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Washington Times: США не справляются с отслеживанием российского гиперзвукового оружия

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, пишет The Washington Times со ссылкой на доклад конгресса.

В частности, есть серьезные проблемы с отслеживанием целей. Так, геостационарным спутниковым радарам в разы сложнее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью порядка 6000 километров в час, чем обычные баллистические ракеты, которые движутся по более предсказуемым траекториям, указывают авторы.

"Существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета, даже притом что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе", — говорится в публикации.

В докладе исследовательской службы конгресса сообщается, что для решения этой задачи Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников.

Отмечается, что они должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые.

"Пентагон запросил на решение этой задачи 4,7 миллиарда долларов", — говорится в статье.

Россия продолжает разрабатывать целое поколение гиперзвукового оружия. Российский "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность полета — 1000 километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели. В свою очередь, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть в зависимости от условий порядка 33 тысячи километров в час. Помимо этого, Москва уже развернула маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
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