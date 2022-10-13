Глава Минобороны Норвегии: Осло закупит для Украины 17 тыс. артиллерийских снарядов

Теперь американский снаряд М709 и гаубица М777 стали трофеями Российской армии и экспонатами музея в Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

ЦАМТО, 12 октября. Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тыс. артиллерийских снарядов для отправки на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на брифинге в Брюсселе.

"Норвегия закупает для Украины 17 тыс. артиллерийских снарядов через британский фонд. На Украине в них большая потребность", – сказал министр, слова которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.

Он также сообщил, что в последние недели правительство направило в стортинг (парламент) предложение о выделении 4 млрд. норвежских крон (более 384 млн. евро) на военную поддержку Украины.