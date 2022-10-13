ГК "Ростех" представила патрон со световым элементом для более точной стрельбы

Конструкция патрона состоит из пыжа-контейнера с установленным внутри световым элементом и навеской дроби

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. НИИ прикладной химии госкорпорации (ГК) "Ростех" впервые представил патрон "Шлейф-вектор", оснащенный специальным световым элементом для визуализации полета дроби. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГК.

Патрон продемонстрирован на международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2022. "Боеприпас, предназначенный для охотников и стрелков-спортсменов, позволяет визуализировать полет дроби с помощью специального светового элемента. Это дает возможность корректировать выстрелы и повысить точность стрельбы", - говорится в сообщении госкорпорации.

Конструкция патрона состоит из пыжа-контейнера с установленным внутри световым элементом и навеской дроби. Пиротехнический состав светится в полете десятые доли секунды. Если при прицеливании была допущена ошибка, то этого времени достаточно, чтобы понять ее, откорректировать следующий выстрел и успешно поразить цель.

В ГК "Ростех" отметили, что патрон можно использовать для стрельбы не только из классических одноствольных, двуствольных или помповых ружей, но и из гладкоствольного оружия с газоотводной или инерционной автоматикой. "Он сочетает в себе комфортную отдачу на оружии, хорошую резкость боя и равномерность осыпи на различных дистанциях", - сообщается в материале.

Видимость светового элемента не зависит от времени суток и погодных условий, а надежный замедлитель светового элемента исключает возможность повреждения ствола. Патрон сертифицирован как изделие гражданского назначения и разрешен к использованию в гладкоствольном оружии.