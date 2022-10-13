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Военное обозрение

Американское издание: Россия значительно нарастила поставки топлива в зону спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска готовятся к отражению контратак украинских войск и переходу в наступление, поставки топлива в зону спецоперации значительно возросли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Россия мобилизует силы для отражения наступления ВСУ на свои позиции, планируя переход в собственное контрнаступление. Об этом говорит не только стягивание резервов, но и увеличение поставок топлива. По подсчетам американского издания, поставки на сегодняшний день достигли наивысшего уровня с начала спецоперации.

Американские аналитики проанализировали железнодорожный трафик в западных регионах России, включая две новых российских республики. По их подсчетам только в сентябре поставки бензина, дизтоплива и авиационного керосина составили 220 тысяч тонн, а это в четыре раза больше чем в прошлом году и превышает значения первого месяца проведения СВО. При этом эксперты признают, что данные подсчеты имеют приблизительное значение, на самом деле поставки значительно больше. В то же время в них нет разделения на военную и гражданскую сферу.

Между тем российское Минобороны продолжает ввод в зону проведения СВО новых подразделений, сформированных как из добровольцев, так и призванных в рамках частичной мобилизации. Вместе с личным составом заходит и новая техника, эшелоны с танками, бронемашинами и т.д. идут в сторону Запада, так что увеличение поставок топлива удивления вызывать не должно. Вероятней всего в октябре они возрастут еще больше, а с началом наступления эшелоны с цистернами один за другим пойдут в западном направлении.

Как ранее сообщали в Минобороны, в рамках частичной мобилизации будет призвано порядка 300 тысяч военнослужащих запаса. После окончания мобилизации начнется очередной этап спецоперации.

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Страны
Россия
США
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